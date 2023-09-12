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NOVIDADES STAR WARS

Quem é Natasha Liu Bordizzo, a Sabine Wren de Ahsoka

12 de setembro de 2023
12 de setembro de 2023

A atriz é uma das guerreiras da série derivada do universo Star Wars, que pode ser encontrada no Disney+


Natasha Liu Bordizzo vem conquistando o público com a bravura de Sabine Wren em Ahsoka, série derivada do universo Star Wars. Os episódios inéditos estão chegando semanalmente ao Disney+.

Guerreira mandaloriana, Sabine Wren também é lembrada por ser uma artista criativa e livre. Presente no universo Star Wars desde a série animada Star Wars Rebels (2014-2017), a personagem era aprendiz de Ahsoka (Rosario Dawson) e, em algum momento, ambas passaram a seguir caminhos separados. No novo seriado, elas se reencontram por conta de um destino. 

A seguir, saiba mais sobre quem é a atriz que vive Sabine Wren


Quem é Natasha Liu Bordizzo 


Natasha Liu Bordizzo nasceu no dia 25 de agosto de 1994, em Sydney, na Austrália. Em entrevista à revista Vogue, ela contou que entrou para o mundo artístico quando começou a fazer dublagens em 2015, porque para ajudar a pagar sua faculdade de Direito. 

“Adorei estar no set e acabei trabalhando em muitas produções nos bastidores. Achei que fosse um hobby, mas fui a uma convocatória e integrei o elenco de meu primeiro filme!”, conta ela. 

Ao longo de sua recente carreira, Natasha integrou o elenco de 16 produções, entre filmes, séries e curtas-metragens. Para entrar para o elenco de Ahsoka, por exemplo, ela contou ao The Hollywood Reporter que enviou uma fita, por conta própria, para uma audição da Disney, mas sem imaginar que se tratava de um papel do universo de Star Wars

Natasha também já atuou em grandes produções do streaming e de filmes ao lado de astros como Jamie Foxx. Fora das telas, a atriz é muito ligada às redes sociais: tem mais de 640 mil seguidores só em seu perfil no Instagram

Ahsoka's lightsabers


Assista a Ahsoka no Disney+


A primeira temporada de Ahsoka estreou no dia 22 de agosto e ganha episódios inéditos, todas as terças-feiras, no Disney+

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