Quem é Nell Verlaque, a atriz que vive Louise Gruzinski em Big Shot

A ambiciosa Louise chama a atenção na segunda temporada da série, disponível no Disney+. Conheça mais sobre a atriz!

Mais um ano de batalhas nas quadras de basquete em Big Shot – Treinador de Elite. A segunda temporada da série, que já pode ser vista no Disney+, conta mais uma vez com a atuação de Nell Verlaque, que interpreta Louise Gruzinsky, a ambiciosa capitã e lançadora do time de Westbrook.

Na nova fase de Big Shot, Louise vê sua responsabilidade aumentar. Em entrevista sobre o programa, dada a um site de cultura dos Estados Unidos, Nell contou que esta temporada é um teste para Louise: “Ela vai sair de casa e se afastar de sua família. Está se tornando mais independente e conhecerá alguém”, explica.

Quem é Nell Verlaque?

Nell Verlaque é uma atriz norte-americana que nasceu em 19 de outubro de 2000 em Nova York, Estados Unidos.

Após o ensino médio, ingressou na Universidade de Artes da Carolina do Norte para se dedicar aos estudos de atuação.



Os destaques da história e da carreira de Nell Verlaque

Nell Verlaque estreou como atriz na série norte-americana Bull, em 2017, como Emily Connor. Depois, chamou a atenção no filme Segredos em Uma Cidade Pequena (2019) até integrar o elenco de Big Shot.

Atualmente com 22 anos, Nell é muito ativa nas redes sociais e tem mais milhares de seguidores no Instagram. Em suas publicações, é possível ver que ela é tutora de dois cachorros e que adora viajar.

O talento e a veia artística de Nell vem de casa. O pai dela, Robert Verlaque, é ator, diretor, dramaturgo e professor, e esteve em vários espetáculos como o Boardwalk Empire. Robert tem mais de 35 anos de atuação na carreira.







Assista a Big Shot no Disney+

A segunda temporada de Big Shot - Treinador de Elite pode ser vista na íntegra no Disney+. Big Shot é estrelada por John Stamos, Jessalyn Gilsig, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque e outros que retornam para a nova fase.