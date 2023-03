Quem é o filho de T'Challa que aparece na cena pós-crédito de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

A revelação acontece nos créditos finais do novo filme da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A nova produção da Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, apresenta revelações impressionantes até seus últimos segundos. Na única cena pós-crédito do filme, o público conhece um novo personagem: o filho de T’Challa.

Como esperado, a criança é herdeira do trono de Wakanda por ter relação direta com o Pantera Negra. No entanto, existem algumas diferenças do personagem deste longa do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com o apresentado nos quadrinhos da Marvel.

Entenda quem é o menino que aparece na cena pós-crédito:







Quem é o filho do Pantera Negra



Conforme apresentado em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, o filho do super-herói é Toussaint, interpretado por Divine Love Konadu-Sun. Ele é fruto do relacionamento de T'Challa (Chadwick Boseman) e Nakia (Lupita Nyong'o).

Nos créditos finais do filme, a criança é revelada a Shuri (Letitia Wright), irmã do rei, com seu nome de nascença, que tem origem no Haiti. Mas no diálogo, o menino revela que sabe como é seu nome no idioma de Wakanda: T’Challa. Ou seja, ele é o príncipe e herdeiro do trono da nação detentora do vibranium.

Na mesma conversa, Nakia conta que preferiu deixar a criança longe de Wakanda por proteção – o que é o suficiente para fazer com que Shuri fique emocionada.

Nos quadrinhos da Marvel, o filho de Pantera Negra é outro: Azari. A criança veio ao mundo a partir do romance de T’Challa com a Tempestade, e não com Nakia. Ele tem os mesmos poderes que o pai.

Não perca essa e outras novidades em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, já em cartaz nos cinemas de todo o Brasil.

Os ingressos estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.

