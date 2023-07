Quem é o personagem de Viúva Negra que aparece em Invasão Secreta?

Para viajar sem ser pego pelas autoridades, Nick Fury conta com a ajuda de um certo aliado. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O episódio 5 da série Invasão Secreta, já disponível no Disney+, traz Nick Fury (Samuel L. Jackson) tornando-se um fugitivo depois de ser falsamente acusado da morte de Maria Hill (Cobie Smulders).

Agora, ao mesmo tempo em que tenta impedir os planos de Gravik (Kingsley Ben-Adir) de causar um conflito mundial, Fury precisa se esquivar das autoridades.

Em determinado momento, o protagonista conta com a ajuda de um personagem que ainda não tinha aparecido na série, mas que muitos fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) devem se lembrar de tê-lo visto no filme Viúva Negra (2021).









Quem é o personagem que ajuda Nick Fury no episódio 5 de Invasão Secreta?



Para ir à Finlândia e pegar a Colheita (material que contém o DNA dos Vingadores), Fury recorre a um antigo conhecido para conseguir um avião que o leve até lá.

Trata-se de Rick Mason (O-T Fagbenle), ex-agente da S.H.I.E.L.D. que, em Viúva Negra, também se mostrou um importante aliado de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Nesse filme, inclusive, ele cumpre uma função similar: a de conseguir uma aeronave para a personagem e ajudá-la com documentos falsos.

Já em Invasão Secreta, Rick não economiza no bom humor ao falar com Fury quando este afirma que preferia viajar no aeroporta-aviões (o grande porta-aviões voador usado pela S.H.I.E.L.D. no passado). “Ele foi aposentado, e era o que você devia estar. Tente dormir um pouco, você está meio rabugento”, diz Rick, em tom de brincadeira.





Não perca o episódio final de Invasão Secreta no Disney+



Na próxima quarta-feira, dia 26 de julho, será lançado no Disney+ o episódio final da temporada 1 de Invasão Secreta. Não perca e descubra o desfecho dessa história!

Para saber todas as novidades sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider.