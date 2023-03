Quem é o Sr. Imortal e qual é o seu papel em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

A nova produção da Marvel Studios apresenta esse personagem que tem uma maneira peculiar de evitar problemas. Confira para saber mais! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis conquistou os fãs apresentando Jennifer Walters (Tatiana Maslany) como a gigante verde. A série do Disney+ também traz novos personagens que continuam a expandir o Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Um deles é apresentado no episódio 6. Trata-se do Sr. Imortal (David Pasquesi): veja como foi sua peculiar aparição na trama da nova produção da Marvel Studios.







Quem é e como o Sr. Imortal é apresentado em Mulher-Hulk?

No episódio 6, o Sr. Imortal aparece nos escritórios da GLK&H para ser representado em um caso legal. Mallory (Renée Elise Goldsberry) e Nikki (Ginger Gonzaga) encontram com ele para ajudá-lo com seus divórcios.

As duas advogadas ficaram chocadas ao saber como seu cliente evitava conflitos com suas ex-esposas: em vez de pedir a separação, ele fingia a própria morte.

Contudo, ele sequer se machucava de verdade, afinal, daí vem seu nome: Sr. Imortal. Ou seja, ele não morre.

O personagem, inclusive, dá uma mostra de seu poder: enquanto as advogadas criticam essa sua atitude, ele foge e pula pela janela – justamente para evitar o conflito!

No entanto, não há saída senão enfrentar suas ex-mulheres, cara a cara, em uma reunião para chegar a um acordo econômico. E sem fingir ir desta para a melhor de novo!

No entanto, não há saída senão enfrentar suas ex-mulheres, cara a cara, em uma reunião para chegar a um acordo econômico. E sem fingir ir desta para a melhor de novo!

