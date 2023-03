Quem é o vilão em Homem-Aranha: De Volta ao Lar?

Conheça o inimigo do primeiro filme da mais recente franquia do super-herói aracnídeo da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A partir deste dia 8 de julho, o catálogo da Marvel Studios disponível no Disney+ fica ainda mais completo com a chegada de mais cinco filmes do Homem-Aranha. E dentre eles está Homem-Aranha: De Volta ao Lar, o primeiro da recente franquia protagonizada por Tom Holland.

O longa segue os eventos após a estreia do super-herói em Capitão América: Guerra Civil. Agora, de volta à sua cidade, e junto à Tia May (Marisa Tomei), ele tenta seguir sua rotina empolgado com a experiência que teve com os Vingadores. Mas a chegada de um novo vilão ameaça tudo o que Peter Parker mais ama.







Qual é o vilão de Homem-Aranha: De Volta ao Lar





O principal inimigo de Peter Parker, ou melhor, do Homem-Aranha neste filme de 2017 é o Abutre, também conhecido como Adrian Toomes (Michael Keaton). Toomes era dono da empresa que havia sido contratada para recolher destroços após a batalha dos Vingadores contra os Chitauri, em Nova York.

Após investir pesado em novos equipamentos, ele descobriu que seu trabalho havia sido substituído pelo do Centro de Controle de Danos. Enfurecido com a situação e o prejuízo, Toomes muda radicalmente de mercado.

Dono de uma inteligência única, Toomes rouba as armas Chitauri e outros espólios da batalha e, através de engenharia reversa, passa a desenvolver novos armamentos e vendê-los no mercado paralelo.

A fim de proteger sua identidade e para ajudá-lo em seus roubos, Toomes desenvolve um traje voador, com garras afiadas em suas botas, e asas metálicas presas a um sistema de propulsão que lhe permite voar, além de usar capacete com máscara.

Surge, assim, o Abutre, e ele passa a considerar o Homem-Aranha um inimigo porque, ao combater o crime, o super-herói aracnídeo interfere em seus negócios escusos e atrapalha seu lucro.







