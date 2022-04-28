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Quem é Obi-Wan Kenobi: 3 fatos sobre sua história

28 de abril de 2022
28 de abril de 2022

Descubra — ou relembre — alguns dados sobre o famoso mestre Jedi. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Maio de 1977 ficou marcado como o mês em que o mundo foi apresentado a uma aventura espacial que mudaria a história do cinema. Star Wars Episódio IV - Uma Nova Esperança logo conquistou o público e se transformou em uma promissora franquia — inteiramente disponível no Disney+.

Em breve, esse universo ganha uma nova história: Obi-Wan Kenobi, a aguardada minissérie da Lucasfilm. A produção se passa 10 anos após os eventos mostrados em Star Wars: A Vingança do Sith, quando o mestre Jedi Obi-Wan (Ewan McGregor) enfrentou sua maior derrota: a corrupção e queda de seu aprendiz e melhor amigo Anakin Skywalker (Hayden Christensen).

Enquanto a produção não estreia, confira a seguir um pouco mais sobre principal personagem dessa nova trama.

Obi-Wan Kenobi


Obi-Wan Kenobi é Padawan de Qui-Gon Jinn

Ainda na infância, Obi-Wan foi treinado por ninguém menos do que o Mestre Yoda. Em seguida, ele se tornou aprendiz do Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson). Já adulto, aos 25 anos, ele partiu em uma missão com seu mestre, e foi quando eles encontraram Anakin Skywalker ainda criança.

Qui-Gon Jinn sente que aquele menino tem uma conexão muito forte com a Força, e o leva consigo. Como seu último pedido em vida, Qui-Gon Jinn pede para Obi-Wan Kenobi treinar Anakin Skywalker com o intuito de torná-lo um poderoso Jedi.

Obi-Wan Kenobi é Jedi de Anakin Skywalker


Por anos, Obi-Wan treina o jovem Anakin Skywalker para que ele também se transforme em um grande Jedi no futuro. Mas nem tudo sai como o planejado. Anakin acaba sendo corrompido e passando para o lado sombrio da Força.

Mestre e aprendiz se enfrentam em um confronto que marcará para sempre a vida de ambos, principalmente após Anakin se tornar o poderoso vilão e Lorde Sith, Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi


Obi-Wan Kenobi é uma referência para a Força

Darth Vader consegue o que quer ao derrotar e matar Obi-Wan Kenobi. Mas, mesmo após sua morte, o Jedi continua aparecendo para aqueles que estão vivos. Isso é muito importante para o jovem Luke Skywalker, principalmente em momentos decisivos como quando ele enfrenta Darth Vader durante o ataque à Estrela da Morte.

Já em alguns outros momentos, Obi-Wan também aparece mostrando que é um personagem que possui grande relevância em todo o universo Star Wars.

Veja o trailer de Obi-Wan Kenobi no Disney+


Obi-Wan Kenobi | Teaser Trailer Oficial Legendado | Disney+

A minissérie Obi-Wan Kenobi estreia com episódio duplo especial, exclusivamente no Disney+, em 27 de maio.

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