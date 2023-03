Quem é Omega em Star Wars: The Bad Batch e quem faz a voz dela 

Conheça mais sobre o clone que pertence à série do Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Star Wars: The Bad Batch está de volta com sua 2ª temporada e os quatro primeiros episódios já estão disponíveis no Disney+.

Um de seus personagens é Omega, que faz parte da história desde a temporada inicial. Saiba mais sobre ela a seguir:









The Bad Batch: quem é Omega





Omega é um clone aprimorado criado a partir do modelo genético do caçador de recompensas Mandaloriano, Jango Fett.

Em Star Wars: The Bad Batch, Omega faz parte da Força Clone 99.

Sua personalidade é compassiva e seu bom coração mantém o grupo unido. Ela também é lembrada por ter uma mente curiosa e muita inteligência.





Quem faz a voz de Omega em Star Wars: The Bad Batch





A voz no idioma original da série é dublada pela atriz Michelle Ang. Já na versão brasileira, a dublagem é de Duda Chantre.









