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Novidades Star Wars

Quem é Omega em Star Wars: The Bad Batch e quem faz a voz dela 

23 de janeiro de 2023
23 de janeiro de 2023

Conheça mais sobre o clone que pertence à série do Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Star Wars: The Bad Batch está de volta com sua 2ª temporada e os quatro primeiros episódios já estão disponíveis no Disney+.

Um de seus personagens é Omega, que faz parte da história desde a temporada inicial. Saiba mais sobre ela a seguir:


Omega


The Bad Batch: quem é Omega


Omega é um clone aprimorado criado a partir do modelo genético do caçador de recompensas Mandaloriano, Jango Fett.

Em Star Wars: The Bad Batch, Omega faz parte da Força Clone 99.

Sua personalidade é compassiva e seu bom coração mantém o grupo unido. Ela também é lembrada por ter uma mente curiosa e muita inteligência.


Quem faz a voz de Omega em Star Wars: The Bad Batch


A voz no idioma original da série é dublada pela atriz Michelle Ang. Já na versão brasileira, a dublagem é de Duda Chantre


Omega


Assista à temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch no Disney+


Descubra mais sobre Omega na nova temporada de Star Wars: The Bad Batch. Todas as quartas-feiras se estreia um novo episódio no Disney+

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