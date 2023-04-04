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Quem é Pedro Calais, o músico que interpreta o protagonista da série Tá Tudo Certo

4 de abril de 2023
4 de abril de 2023

Saiba mais sobre a trajetória do músico que interpreta o protagonista Pedro na série brasileira Tá Tudo Certo.


Contando com um elenco muito especial composto por jovens talentos da música brasileira, Tá Tudo Certo é protagonizada por Pedro Calais, vocalista do grupo Lagum. (*)

Na história, o músico interpreta um rapaz que também se chama Pedro e trabalha como estagiário no departamento jurídico em uma grande gravadora. 

Em um sarau, Pedro conhece Ana (Ana Caetano), dona de uma carreira musical que está decolando na internet.

Ao lado de Ana, o caminho do sucesso parece possível, mas logo Pedro recebe uma difícil missão de Toni (Toni Garrido), seu chefe, que vai colocar em “xeque” as decisões da sua vida

Confira abaixo mais informações sobre o cantor que dá vida ao personagem principal da série.

Tá Tudo Certo


Quem é Pedro Calais

Nascido em Brumadinho (MG), em 6 de maio de 1996, Pedro Calais começou a fazer sucesso depois de publicar o vídeo de uma música sua em uma rede social, em 2014.

A canção repercutiu positivamente e Pedro foi chamado para tocar em uma casa de shows de Belo Horizonte (MG), como conta uma reportagem da revista Rolling Stone, especializada em cobertura musical.

Ele reuniu alguns amigos de infância que já sabiam tocar instrumentos e, juntos, formaram a banda Lagum, cuja estreia no mercado musical brasileiro foi com o disco independente “Seja o Que eu Quiser”, em 2016.

No começo da trajetória do Lagum, Pedro e os outros integrantes da banda saíam distribuindo os CDs gratuitamente depois dos shows que faziam em Belo Horizonte, conta a Rolling Stone. O gênero musical tocado pelo grupo é, principalmente, o reggae e o pop.

O ano de 2018 foi decisivo para o sucesso de Pedro e de todos os integrantes do Lagum com o hit “Deixa”, em parceria com a cantora Ana Gabriela

Só no YouTube, o clipe oficial da música tem mais de 15 milhões de visualizações e milhares de comentários.

Pedro já se apresentou com a banda em festivais como o Rock in Rio, no Rio de Janeiro (RJ), e o Lollapalooza, em São Paulo (SP).

Atualmente, além de estrelar Tá Tudo Certo, o músico tem vários shows marcados no Brasil e na Europa

Onde assistir à série Tá Tudo Certo

Conheça mais do talento de Pedro Calais na série Tá Tudo Certo!

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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