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Quem é Pipe Bueno, protagonista de Sempre Fui Eu ao lado de Karol Sevilla

21 de julho de 2022
21 de julho de 2022

O ator que interpreta Noah é um dos personagens mais carismáticos da série do Disney+. Conheça todos os detalhes sobre sua carreira.


Sempre Fui Eu, a nova série original do Disney+, estreou no serviço de assinatura no dia 20 de julho. Trata-se de uma emocionante história estrelada por Karol Sevilla, cheia de drama, romance e, acima de tudo, música. O elenco traz grandes nomes, entre eles, o de Pipe Bueno.

No entanto, poucos sabem da vida deste jovem artista que, depois de se tornar famoso como cantor e compositor, iniciou sua carreira de ator há apenas um ano. Veja a seguir mais detalhes de seu lado intérprete.

Sempre fui eu


Pipe Bueno: o início na carreira de ator

A primeira aparição de Pipe Bueno diante das câmeras foi em uma novela mexicana, que começou a ser filmada em 2021 — quase simultaneamente às gravações de Sempre Fui Eu.

Te La Dedico estreou em fevereiro de 2022. Nesta primeira experiência, Bueno teve uma atuação elogiada. 


A experiência de Pipe Bueno ao lado de sua companheira


Na novela em que atuou, Pipe foi o protagonista e recebeu muitos elogios. Porém, houve outra produção em que também deixou sua marca e na qual trabalhou com Luisa Fernanda W, sua companheira.

Trata-se da série Primate, em que o artista e a influenciadora fizeram uma participação especial muito agradável para ambos.

Sempre fui eu


A carreira musical de Pipe Bueno

Pipe Bueno tem uma extensa carreira como músico, que vai desde a participação em programas de televisão até a gravação de dois discos.

Além disso, ele foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música em Grupo por seu disco homônimo. Ele também ganhou 13 prêmios Nuestra Tierra por sua performance musical entre 2009 e 2014

Sempre fui eu


Onde assistir Sempre Fui Eu

A primeira temporada de Sempre Fui Eu terá 10 episódios e está disponível com exclusividade no Disney+.

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