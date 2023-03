Quem é quem em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

Série do Disney+ mistura ação e aventura ao expandir o universo da franquia A Lenda do Tesouro Perdido.



Mistério, aventura e muita diversão. Assim é a série A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História, que já estreou no Disney+. A produção expande o universo da franquia A Lenda do Tesouro Perdido, com novos enigmas a serem desvendados.

Na trama, Lisette Olivera é Jess Valenzuela, uma jovem cuja vida vira de ponta-cabeça após ela descobrir que um antigo e valioso artefato pode estar ligado a seu falecido pai.

Agora, ela precisa correr contra o tempo e desvendar todas as pistas para descobrir o passado de sua família antes que este tesouro caia nas mãos erradas!

A seguir, conheça os personagens dessa emocionante série:









Lisette Olivera é Jess Valenzuela





Esperta, inteligente e engenhosa, Jess adora resolver um bom quebra-cabeças. Então, as pistas sobre o passado de seus pais e a relação com um grande tesouro são um incentivo para essa mente curiosa.

“Ela descobre que seu pai tem algo a ver com o tesouro pan-americano, então ela decide ir nessa caça ao tesouro, apesar de toda a adversidade e medo – e ela está à altura da ocasião”, destaca Olivera em entrevista à D23.com.









Catherine Zeta-Jones é Billie





Billie é uma negociante de antiguidades sombria que trabalha no mercado paralelo de artefatos e está de olho naquele que pode ser o maior tesouro da História.

E é assim que o caminho dela e o de Jess se cruzam. Zeta-Jones afirma que a relação entre ambas é bem curiosa: “Elas têm esse tipo de relacionamento de gato e rato. Quem vai pegar esse tesouro primeiro? O tesouro é real? Quem é bom? Quem é mau?”, disse ela ao D23.com.









Jake Austin Walker é Liam





Liam é um neto distante do ex-agente do FBI Peter Sadusky (vivido por Harvey Keitel).

Em entrevista, Walker adianta uma importante informação sobre seu personagem: “Liam vem de uma longa linhagem de caçadores de tesouros. Ele conhece bem as dificuldades desse tipo de vida”.









Jordan Rodrigues é Ethan





Ethan é o melhor amigo de Jess. Seu senso de proteção com ela é imenso. Ele gosta de seguir as regras a fim de manter a amiga segura e porque nutre um forte sentimento por ela.

“Houve uma atração desde o início, um vínculo forte”, disse Rodrigues em entrevista. “Mas eles estão hesitantes em ver onde as coisas poderiam ir.”









Zuri Reed é Tasha





Tasha pode ser resumida como estrela das redes sociais. Ela tem uma plataforma onde ensina a seus seguidores sobre privacidade na Internet. “Ela acha que alguém está sempre ouvindo”, conta Reed.

No entanto, ao embarcar com sua amiga Jess em uma curiosa jornada, Tasha se vê obrigada a deixar algumas desconfianças de lado.









Antonio Cipriano é Oren





Amigo de infância de Jess, Ethan e Tasha, Oren é o mais animado do grupo. É ele quem dá ânimo aos amigos, especialmente Jess, com quem tem um relacionamento repleto de altos e baixos.









Lyndon Smith é a agente Ross





Ross é uma brilhante agente do FBI que foi transferida para Baton Rouge após cometer um erro. Agora, ela precisa reconstruir sua reputação e reconquistar o respeito profissional.

Apesar de inicialmente não dar muito crédito às suspeitas de Jess e seus amigos, eventualmente ela se torna uma aliada do grupo na investigação deste grande mistério.





Onde ver A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História online





Embarque você também nesta emocionante caçada! Desvende pistas e descubra segredos junto de Jess e sua turma! A série A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História já está disponível online, exclusivamente no Disney+.