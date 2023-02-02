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Quem é quem em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

2 de fevereiro de 2023
2 de fevereiro de 2023

Série do Disney+ mistura ação e aventura ao expandir o universo da franquia A Lenda do Tesouro Perdido


Mistério, aventura e muita diversão. Assim é a série A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História, que já estreou no Disney+. A produção expande o universo da franquia A Lenda do Tesouro Perdido, com novos enigmas a serem desvendados.

Na trama, Lisette Olivera é Jess Valenzuela, uma jovem cuja vida vira de ponta-cabeça após ela descobrir que um antigo e valioso artefato pode estar ligado a seu falecido pai.

Agora, ela precisa correr contra o tempo e desvendar todas as pistas para descobrir o passado de sua família antes que este tesouro caia nas mãos erradas!

A seguir, conheça os personagens dessa emocionante série:


Jess Valenzuela


Lisette Olivera é Jess Valenzuela


Esperta, inteligente e engenhosa, Jess adora resolver um bom quebra-cabeças. Então, as pistas sobre o passado de seus pais e a relação com um grande tesouro são um incentivo para essa mente curiosa. 

 “Ela descobre que seu pai tem algo a ver com o tesouro pan-americano, então ela decide ir nessa caça ao tesouro, apesar de toda a adversidade e medo – e ela está à altura da ocasião”, destaca Olivera em entrevista à D23.com.


Billie


Catherine Zeta-Jones é Billie


Billie é uma negociante de antiguidades sombria que trabalha no mercado paralelo de artefatos e está de olho naquele que pode ser o maior tesouro da História. 

E é assim que o caminho dela e o de Jess se cruzam. Zeta-Jones afirma que a relação entre ambas é bem curiosa: “Elas têm esse tipo de relacionamento de gato e rato. Quem vai pegar esse tesouro primeiro? O tesouro é real? Quem é bom? Quem é mau?”, disse ela ao D23.com.


Liam


Jake Austin Walker é Liam


Liam é um neto distante do ex-agente do FBI Peter Sadusky (vivido por Harvey Keitel). 

Em entrevista, Walker adianta uma importante informação sobre seu personagem: “Liam vem de uma longa linhagem de caçadores de tesouros. Ele conhece bem as dificuldades desse tipo de vida”.


Ethan


Jordan Rodrigues é Ethan


Ethan é o melhor amigo de Jess. Seu senso de proteção com ela é imenso. Ele gosta de seguir as regras a fim de manter a amiga segura e porque nutre um forte sentimento por ela.

“Houve uma atração desde o início, um vínculo forte”, disse Rodrigues em entrevista. “Mas eles estão hesitantes em ver onde as coisas poderiam ir.”


Tasha


Zuri Reed é Tasha


Tasha pode ser resumida como estrela das redes sociais. Ela tem uma plataforma onde ensina a seus seguidores sobre privacidade na Internet. “Ela acha que alguém está sempre ouvindo”, conta Reed.

No entanto, ao embarcar com sua amiga Jess em uma curiosa jornada, Tasha se vê obrigada a deixar algumas desconfianças de lado.


Oren


Antonio Cipriano é Oren


Amigo de infância de Jess, Ethan e Tasha, Oren é o mais animado do grupo. É ele quem dá ânimo aos amigos, especialmente Jess, com quem tem um relacionamento repleto de altos e baixos. 


Ross


Lyndon Smith é a agente Ross


Ross é uma brilhante agente do FBI que foi transferida para Baton Rouge após cometer um erro. Agora, ela precisa reconstruir sua reputação e reconquistar o respeito profissional.

Apesar de inicialmente não dar muito crédito às suspeitas de Jess e seus amigos, eventualmente ela se torna uma aliada do grupo na investigação deste grande mistério. 


Onde ver A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História online


Embarque você também nesta emocionante caçada! Desvende pistas e descubra segredos junto de Jess e sua turma! A série A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História já está disponível online, exclusivamente no Disney+

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