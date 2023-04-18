Cancel
Novidades Disney

Quem é quem em A Pequena Sereia, novo live-action da Disney

18 de abril de 2023
18 de abril de 2023

Confira quem dá vida a Ariel, Tritão, Úrsula, Príncipe Eric e outros personagens marcantes de A Pequena Sereia!


Um elenco talentoso, visuais incríveis e uma história cheia de nostalgia. É o que te espera em A Pequena Sereia, novo filme live-action da Disney que chega aos cinemas de todo o Brasil em 25 de maio

Você provavelmente se lembra dos nomes de alguns dos personagens dessa clássica história – mas sabe dizer quem interpreta cada um deles na nova versão?

Descubra abaixo!

A Pequena Sereia


A Pequena Sereia: quem interpreta os famosos personagens da história

Halle Bailey interpreta Ariel, a sereia que sonha em conhecer o mundo além do mar;

Jonah Hauer-King é o Príncipe Eric, o humano que cai nas águas agitadas do mar e é salvo por Ariel, que se apaixona por ele;

Melissa McCarthy dá vida a Úrsula, a malvada bruxa do mar e a grande vilã do enredo;

Javier Bardem interpreta Tritão, o rei do mar que proíbe Ariel, sua filha, de nadar perto da superfície;

Daveed Diggs dubla Sebastião, caranguejo de confiança do Rei Tritão que acompanha Ariel;

Jacob Tremblay empresta sua voz ao Linguado, peixe que é um grande amigo de Ariel;

Awkwafina é a dubladora de Sabidão, gaivota amiga de Ariel.

Não perca a estreia de A Pequena Sereia nos cinemas

Viva uma aventura no fundo do mar com Ariel, Tritão e tantos outros personagens icônicos. A estreia de A Pequena Sereia nos cinemas, em 25 de maio, é imperdível!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set