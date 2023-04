Quem é quem em A Pequena Sereia, novo live-action da Disney

Confira quem dá vida a Ariel, Tritão, Úrsula, Príncipe Eric e outros personagens marcantes de A Pequena Sereia!



Um elenco talentoso, visuais incríveis e uma história cheia de nostalgia. É o que te espera em A Pequena Sereia, novo filme live-action da Disney que chega aos cinemas de todo o Brasil em 25 de maio.

Você provavelmente se lembra dos nomes de alguns dos personagens dessa clássica história – mas sabe dizer quem interpreta cada um deles na nova versão?

A Pequena Sereia: quem interpreta os famosos personagens da história





Halle Bailey interpreta Ariel, a sereia que sonha em conhecer o mundo além do mar;

Jonah Hauer-King é o Príncipe Eric, o humano que cai nas águas agitadas do mar e é salvo por Ariel, que se apaixona por ele;

Melissa McCarthy dá vida a Úrsula, a malvada bruxa do mar e a grande vilã do enredo;

Javier Bardem interpreta Tritão, o rei do mar que proíbe Ariel, sua filha, de nadar perto da superfície;

Daveed Diggs dubla Sebastião, caranguejo de confiança do Rei Tritão que acompanha Ariel;

Jacob Tremblay empresta sua voz ao Linguado, peixe que é um grande amigo de Ariel;

Não perca a estreia de A Pequena Sereia nos cinemas





Viva uma aventura no fundo do mar com Ariel, Tritão e tantos outros personagens icônicos. A estreia de A Pequena Sereia nos cinemas, em 25 de maio, é imperdível!