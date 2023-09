 Quem é quem em As Marvels?

A nova produção da Marvel Studios estreia no dia 9 de novembro reunindo rostos antigos e novos nas telas dos cinemas.

O próximo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) promete muita emoção. As Marvels reúne Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau – vividas por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris, respectivamente – em uma verdadeira super-equipe.

A produção conta, também, com outros personagens igualmente incríveis. Conheça a seguir um pouco mais sobre o elenco de As Marvels e os personagens que interpretam:









Brie Larson retorna como Carol Danvers/Capitã Marvel

O nome de Brie Larson não é novo para os fãs do UCM. Isso porque ela estreou neste fantástico universo em 2019, já como protagonista do próprio filme em Capitã Marvel.

Ganhadora de um Oscar® de Melhor Atriz, ela retornou ao papel da super-heroína mais poderosa do universo em Vingadores: Ultimato, também de 2019, e fez uma participação especial na série Ms. Marvel.









Iman Vellani conquistará o mundo novamente como Ms. Marvel

Um dos grandes destaques do UCM em 2022 foi a série Ms. Marvel, que trazia uma super-heroína adolescente de ascendência muçulmana e era pura representatividade.

Assumindo o papel-título, estava Iman Vellani, que ganhou a simpatia do público como a jovem atrapalhada, meio nerd e fã da Capitã Marvel que adquire super poderes por meio de um antigo bracelete e se transforma na Ms. Marvel.









Teyonah Parris é a “dona do pedaço” como Monica Rambeau

A atriz norte-americana que se destacou trabalhando ao lado de diretores como Spike Lee estreou no UCM em grande estilo. Em 2021, Teyonah foi apresentada ao público como Monica Rambeau na série WandaVision.

No entanto, a personagem já havia aparecido antes, ainda criança, em Capitã Marvel. Monica é filha de Maria Rambeau (Lashanna Lynch), grande amiga de Carol Danvers – a quem Monica chama de "tia" e acaba seguindo os passos.







O Nick Fury de Samuel L. Jackson é presença certa em As Marvels



Após estrelar Invasão Secreta, série de ação e espionagem de tirar o fôlego, no Disney+, Samuel L. Jackson retorna ao papel de Nick Fury mais uma vez em As Marvels.

Vale destacar que Jackson está presente no UCM desde o começo, literalmente, uma vez que ele apareceu pela primeira vez em uma cena pós-créditos de Homem de Ferro (2008) e, desde então, já participou de diversas produções no UCM.





Zawe Ashton estreia no UCM como Dar-Benn

Zawe Ashton é uma atriz britânica conhecida por sua atuação em uma famosa série de comédia dramática. Agora, ela estreia no UCM como a vilã Dar-Benn, líder dos acusadores no Império Kree.

Apesar de sua sede de vingança em relação à Capitã Marvel marcar a primeira aparição da personagem nas produções da Marvel Studios, o nome de Ashton não é propriamente novo para os fãs do UCM. A atriz é noiva do também ator Tom Hiddleston – intérprete de Loki –, com quem tem uma filha.





O curioso Yan D' Aladna marca a chegada de Park Seo-joon ao UCM

Outro novato no UCM é o ator sul-coreano Park Seo-joon. Após conquistar corações participando de diversas séries em seu país de origem, em 2019 ele despontou para o mundo após atuar na produção vencedora do Oscar® de Melhor Filme daquele ano.

Em As Marvels, Seo-joon vive o curioso personagem Yan D'Aladna. Ele é o príncipe do planeta musical Aladna – onde os habitantes são conhecidos por se comunicarem em rimas.





Não perca a estreia de As Marvels nos cinemas

Junte-se a estes e outros personagens incríveis na nova produção da Marvel Studios. Em As Marvels, Carol Danvers, a Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Kree e se vingou da Inteligência Suprema.

Contudo, ela não imaginava que as consequências disso a fariam carregar o fardo de um universo desestabilizado.

Após uma série de eventos, seus poderes ficam entrelaçados com os da sua super fã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e com os de sua sobrinha distante – e agora astronauta da S.A.B.E.R. – Capitã Monica Rambeau.

Juntas, elas formam um trio e tanto, que deve se unir e aprender a trabalhar em equipe para salvar o universo. As Marvels estreia no dia 9 de novembro, nos principais cinemas de todo o Brasil!

