Quem é quem em Crossover, nova série do Disney+

Conheça os personagens desta nova série que acompanha a trajetória de dois jovens talentos do basquete.



Já disponível no catálogo do Disney+, a série Crossover traz uma história emocionante e comovente sobre uma família de jogadores de basquete.

Os protagonistas da nova produção são dois irmãos gêmeos vistos como grandes prodígios dentro de quadra.

Na série (adaptada do livro de mesmo nome do escritor norte-americano Kwame Alexander), a versão adulta de um dos irmãos narra fases da adolescência e explora a relação com os pais.







Crossover | Trailer Oficial | Disney+



Saiba mais sobre os personagens e os atores que os interpretam!





Quem é quem em Crossover





- Josh e Jordan Bell: protagonistas de Crossover, são dois irmãos adolescentes considerados estrelas do basquete. Eles são interpretados pelos atores Jalyn Hall e Amir O'Neil. Já a versão adulta de Josh é vivida por Daveed Diggs.

- Chuck Bell: além de ex-jogador de basquete e treinador de Josh e Jordan, é também o pai dos garotos. Quem interpreta o personagem é o ator Derek Luke.

- Crystal Bell: mãe dos gêmeos e diretora da escola em que eles estudam, está mais preocupada com a vida acadêmica dos filhos do que com o desempenho deles no esporte. É vivida pela atriz Sabrina Revelle.

- Maya: melhor amiga dos irmãos Bell, se mostra apaixonada por Josh. Deja Monique Cruz interpreta a personagem.

- Vondie: companheiro de equipe dos irmãos Bell e também melhor amigo deles. O ator que o interpreta é Trevor Raine Bush.

- Alexis: interpretada por Skyla I'Leceuna, é uma amiga de infância que voltou recentemente à cidade de Josh e Jordan e chamou a atenção dos dois irmãos.

- Bárbara: avó dos rapazes e mãe de Chuck, é interpretada por Phylicia Rashad, sendo mostrada como uma grande fonte de amor e sabedoria.