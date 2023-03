Quem é quem em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Descubra quais personagens vão levar você a uma jornada alucinante por realidades diferentes e muita aventura.





Faltam poucos dias para a chegada de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura aos cinemas de todo o Brasil. Nesta nova produção, a Marvel Studios desbloqueia o multiverso e expande seus limites como nunca havia feito até então.

No longa, o misterioso Doutor Estranho contará com a ajuda de antigos amigos místicos — e novos aliados também — para atravessar as perigosas e emocionantes realidades alternativas do Multiverso, a fim de enfrentar um novo e igualmente enigmático adversário.

Mas nem tudo relacionado ao primeiro filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) lançado em 2022 precisa ser mistério. A seguir, veja um pouco mais sobre quem é quem nesta surpreendente história.









Benedict Cumberbatch retorna como Doutor Estranho em Doutor Estranho no Multiverso na Loucura



Esta é a sétima vez em que o ator britânico dá vida ao personagem — contando sua participação na série animada What If….

Dr. Stephen Strange se tornou o Feiticeiro mais poderoso do planeta. Mas, cansado e endurecido pela batalha após os eventos de Vingadores: Guerra Infinita, Vingadores: Ultimato e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, ele passa a reconhecer seu lugar solitário no Multiverso devido a seu imenso poder.





Chiwetel Ejiofor é Mordo em Doutor Estranho no Multiverso na Loucura



Este poderoso antagonista também está de volta nesta nova trama. Mordo segue caçando outros feiticeiros e se tornou cada vez mais trapaceiro desde que deixou Kamar-Taj. Sempre em busca de Doutor Estranho, ele nunca está longe do rastro do super-herói.









Elizabeth Olsen dá vida à Feiticeira Escarlate em Doutor Estranho no Multiverso na Loucura



Wanda Maximoff está presente mais uma vez no lado místico do MCU. Após os eventos de WandaVision, é aí que a Feiticeira Escarlate, uma das mais fortes integrantes dos Vingadores, encontra o seu lugar.





Benedict Wong é Wong em Doutor Estranho no Multiverso na Loucura



Wong é quem agora está no lugar do Ancião, após se tornar líder de Kamar-Taj. Cabe a ele ensinar uma nova geração de feiticeiros a proteger a realidade de diversas ameaças místicas.









Xochitl Gomez é America Chavez em Doutor Estranho no Multiverso na Loucura



A personagem America Chavez é uma jovem de outro universo que vem sendo caçada pelo seu poder de abrir buracos em forma de estrela na realidade. Isso permite que ela viaje pelo Multiverso. Independente e forte, ela é uma pessoa cheia de surpresas e terá um papel essencial na trama.





Michael Stühlbarg interpreta Dr. Nicodemus West em Doutor Estranho no Multiverso na Loucura



O antigo companheiro de trabalho do Doutor Estranho só o conhecia como Dr. Stephen, o brilhante cirurgião. Mas isso foi antes de ele se tornar o Mestre das Artes Místicas. Ou seja, ele não sabe que seu ex-colega é um super-herói.









Rachel McAdams é a Dra. Christina Palmer em Doutor Estranho no Multiverso na Loucura



A médica, e ex-namorada de Stephen, usa todo o seu conhecimento de medicina e o alia com o que sabe sobre o Multiverso e as Artes Místicas para ajudar o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.





Trailer de Doutor Estranho no Multiverso na Loucura







Doutor Estranho no Multiverso da Loucura | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado



O novo longa-metragem da Marvel Studios chegará oficialmente aos cinemas em 5 de maio, com sessões especiais de pré-estreia no Brasil no dia 4 de maio.