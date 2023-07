Quem é quem em Elementos, nova animação da Disney e Pixar

Faísca, Gota, Turrão e outros personagens inesquecíveis te convidam a assistir Elementos no cinema!





Elementos, a nova animação da Disney e Pixar, está em cartaz no cinema e um dos motivos para ver o filme são os personagens divertidos e cheios de personalidade.

Os habitantes da Cidade Elemento são divididos em fogo, água, terra e ar – ou seja, os quatro elementos.

No mundo em que vivem, devem seguir a regra de não se misturar com elementos diferentes para que a ordem e o equilíbrio se mantenham.

Conheça os principais personagens de Elementos a seguir.





Faísca: uma protagonista astuta e com muita energia





A Faísca leva a vida com muito entusiasmo e energia. Filha única de pais imigrantes, a protagonista sabe o que eles sacrificaram para dar uma vida melhor a ela na Cidade Elemento.

Seu desejo é assumir os negócios da família no futuro e honrar o legado dos pais. Quando seu caminho se cruza com o de Gota, Faísca começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente e a repensar muitas das certezas que tinha.





Gota é honesto, sentimental e tem compaixão pelos outros



Gota, do elemento água, protagoniza o filme ao lado de Faísca e é um personagem transparente (no sentido literal e figurativo). Como toda a sua família, ele não esconde suas emoções e tem uma capacidade extraordinária de se conectar com os outros.

“Gota é muito sentimental. Ele é o tipo de personagem que chora em um comercial de fraldas. Sempre dá para saber o que está sentindo. Gota não tem nada a esconder e foi criado para ajudar a Faísca a se enxergar. Ele não está lá para ensinar ou guiá-la, mas funciona como um espelho no qual a Faísca pode ver uma nova versão de si mesma”, explica Peter Sohn, diretor de Elementos, segundo comunicado oficial.





Um pai orgulhoso e bem-intencionado… Conheça o Brasa!





Como pai de Faísca, Brasa tem boas intenções para a filha e espera pacientemente pelo dia em que ela assumirá o controle da loja que administra.

Ele e sua esposa, Fagulha, deixaram a Terra do Fogo há vinte anos para dar à sua única filha uma vida melhor, levando com eles pouco mais do que uma chama azul que representa seu passado e seu povo.

Sua loja tornou-se um destino bastante frequentado pelos elementos do fogo e é uma verdadeira homenagem à sua terra natal.





Fagulha, uma mãe que acredita na força do amor



Fagulha, a mãe de Faísca, acredita fervorosamente no amor e fez disso sua vocação.

Ela é a casamenteira da cidade e se orgulha de ter conseguido juntar vários pares românticos. Sua tarefa inacabada? Encontrar um parceiro para Faísca!





Névoa tem um bom coração e é cheia de vida



Pertencente ao elemento ar, Névoa é a chefe de Gota. Dentro do escritório, ela é uma supervisora exigente e firme.

Do lado de fora, mostra sua personalidade alegre como torcedora dos Windbreakers, um time de air ball que joga na Cidade Elemento.

Névoa pode mudar do nada: consegue ficar feliz e depois furiosa, mas o fato é que tem um bom coração!





Senhora D’água é a mãe carinhosa e trabalhadora de Gota





A Senhora D’água divide seu tempo entre o papel de mãe amorosa e a bem-sucedida carreira como arquiteta.

Ela tem grande empatia pelos outros e nunca perde uma oportunidade de chorar. Na verdade, toda a família é emotiva: compartilhar sentimentos e expressar emoções é o lema deles!





O inocente e bondoso Turrão tem uma paixão por Faísca



Esperto, com um coração carinhoso e gentil, Turrão é do elemento terra e aparece sempre que a Faísca está por perto.

Ele tem uma “queda” por sua vizinha do elemento fogo, Faísca, e vê nela algo que ela ainda não é capaz de enxergar em si mesma.

Ficou curioso para saber mais sobre esses personagens tão adoráveis? Assista à Elementos no cinema e viva essa história incrível!