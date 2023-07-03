Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Quem é quem em Elementos, nova animação da Disney e Pixar

3 de julho de 2023
3 de julho de 2023

Faísca, Gota, Turrão e outros personagens inesquecíveis te convidam a assistir Elementos no cinema!


Elementos, a nova animação da Disney e Pixar, está em cartaz no cinema e um dos motivos para ver o filme são os personagens divertidos e cheios de personalidade.

Os habitantes da Cidade Elemento são divididos em fogo, água, terra e ar – ou seja, os quatro elementos. 

No mundo em que vivem, devem seguir a regra de não se misturar com elementos diferentes para que a ordem e o equilíbrio se mantenham.

 Conheça os principais personagens de Elementos a seguir.

Elementos

Faísca: uma protagonista astuta e com muita energia


A Faísca leva a vida com muito entusiasmo e energia. Filha única de pais imigrantes, a protagonista sabe o que eles sacrificaram para dar uma vida melhor a ela na Cidade Elemento.

Seu desejo é assumir os negócios da família no futuro e honrar o legado dos pais. Quando seu caminho se cruza com o de Gota, Faísca começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente e a repensar muitas das certezas que tinha.

Elementos

Gota é honesto, sentimental e tem compaixão pelos outros


 Gota, do elemento água, protagoniza o filme ao lado de Faísca e é um personagem transparente (no sentido literal e figurativo). Como toda a sua família, ele não esconde suas emoções e tem uma capacidade extraordinária de se conectar com os outros. 

Gota é muito sentimental. Ele é o tipo de personagem que chora em um comercial de fraldas. Sempre dá para saber o que está sentindo. Gota não tem nada a esconder e foi criado para ajudar a Faísca a se enxergar. Ele não está lá para ensinar ou guiá-la, mas funciona como um espelho no qual a Faísca pode ver uma nova versão de si mesma”, explica Peter Sohn, diretor de Elementos, segundo comunicado oficial.

Elementos

Um pai orgulhoso e bem-intencionado… Conheça o Brasa!


Como pai de Faísca, Brasa tem boas intenções para a filha e espera pacientemente pelo dia em que ela assumirá o controle da loja que administra.

Ele e sua esposa, Fagulha, deixaram a Terra do Fogo há vinte anos para dar à sua única filha uma vida melhor, levando com eles pouco mais do que uma chama azul que representa seu passado e seu povo. 

Sua loja tornou-se um destino bastante frequentado pelos elementos do fogo e é uma verdadeira homenagem à sua terra natal.

Fagulha, uma mãe que acredita na força do amor


 Fagulha, a mãe de Faísca, acredita fervorosamente no amor e fez disso sua vocação. 

Ela é a casamenteira da cidade e se orgulha de ter conseguido juntar vários pares românticos. Sua tarefa inacabada? Encontrar um parceiro para Faísca!

Elementos

Névoa tem um bom coração e é cheia de vida


Pertencente ao elemento ar, Névoa é a chefe de Gota. Dentro do escritório, ela é uma supervisora exigente e firme. 

Do lado de fora, mostra sua personalidade alegre como torcedora dos Windbreakers, um time de air ball que joga na Cidade Elemento.

Névoa  pode mudar do nada: consegue ficar feliz e depois furiosa, mas o fato é que tem um bom coração!

Elementos

Senhora D’água é a mãe carinhosa e trabalhadora de Gota


A Senhora D’água divide seu tempo entre o papel de mãe amorosa e a bem-sucedida carreira como arquiteta. 

Ela tem grande empatia pelos outros e nunca perde uma oportunidade de chorar. Na verdade, toda a família é emotiva: compartilhar sentimentos e expressar emoções é o lema deles!

O inocente e bondoso Turrão tem uma paixão por Faísca


Esperto, com um coração carinhoso e gentil, Turrão é do elemento terra e aparece sempre que a Faísca está por perto.
Ele tem uma “queda” por sua vizinha do elemento fogo, Faísca, e vê nela algo que ela ainda não é capaz de enxergar em si mesma

Ficou curioso para saber mais sobre esses personagens tão adoráveis? Assista à Elementos no cinema e viva essa história incrível!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set