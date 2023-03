Quem é quem em Mila no Multiverso, nova série nacional do Disney+

Com Malu Mader no elenco, a produção é a primeira série de ficção científica brasileira original do streaming.

A série Mila no Multiverso acaba de estrear no Disney+ trazendo muita diversão, aventura e emoção aos assinantes de todas as idades. Com Malu Mader no elenco, a obra mistura ficção científica, viagens interdimensionais e relacionamentos familiares.

Mila no Multiverso conta a história de Mila (Laura Luz), uma adolescente de 16 anos, que encontra um misterioso dispositivo. Logo, ela descobre que é possível viajar entre universos paralelos usando esse objeto.

Com a ajuda de seus amigos, ela parte em busca de sua mãe, que é uma cientista e está desaparecida. Contudo, não demora para que a jovem descubra que o sumiço da cientista é apenas o começo de uma jornada pelos múltiplos universos.

A seguir, conheça um pouco mais sobre cada um dos personagens dessa fascinante aventura:





Laura Luz é a protagonista Mila





Afetuosa e cheia de empatia, Mila é uma adolescente que não se cala diante das injustiças e é a favor das diversidades.

Curiosa e criativa, ela faz amigos com facilidade e, apesar de suas inseguranças, sonha em viajar e explorar o mundo.





Malu Mader é Elis, mãe de Mila





Malu Mader estreia no Disney+ como a brilhante cientista Elis, mãe de Mila. Elis é uma profissional dedicada, que passa horas no laboratório se debruçando sobre suas pesquisas.

Tamanha dedicação, porém, cobra seu preço quando ela e Mila começam a se afastar, fazendo com que a relação entre mãe e filha fique cada vez mais complicada.

No entanto, quando Mila descobre o que Elis tanto pesquisava, tudo começa a mudar. E tal descoberta as levará a mundos inimagináveis em que elas buscarão se reconectar.





Yuki Sugimoto é Juliana, melhor amiga de Mila





Uma garota que faz suas próprias regras: assim é Juliana, amiga de Mila interpretada por Yuki Sugimoto. Impulsiva e sempre animada, Juliana está em busca de novas aventuras.

Mila admira o fato da amiga simplesmente não ligar para o que os outros vão pensar dela. Ela não se mete e nem julga a vida de ninguém – assim como odeia que julguem a dela.





João Victor é Vinícius, do Universo Alquímico





João Victor interpreta o jovem Vinícius, que vive no Instituto Alquímico de São Paulo. O internato funciona como sistema de educação do Universo Alquímico, onde Mila também estudará ao chegar neste lugar.

Vinícius ama a instituição e sonha em se tornar Reitor. Sempre em busca de livros raros, ele conhece a história do Instituto decorada e se sente pessoalmente atacado quando descobre que o local está ameaçado.





Dani Flomin é o intrigante Pierre





O músico e ator Dani Flomin interpreta Pierre. Aos 13 anos de idade, ele passou por um evento cósmico raríssimo que fez com que sua consciência fosse fragmentada. Com isso, ele agora habita todos os universos do Multiverso ao mesmo tempo.

Isso faz com que sua cabeça funcione de forma confusa, com pensamentos e experiências vindos de realidades diferentes, de maneira simultânea – o que causa sérias dores de cabeça ao jovem.

A fim de atenuar o mal-estar, Pierre costuma mexer em seu dodecaedro, um objeto que o faz estar movimentando constantemente as mãos, e o ajuda a estar focado e ser menos afetado por seus muitos pensamentos.





Assista a Mila no Multiverso no Disney+





O elenco da série original brasileira Disney+ conta, ainda, com Duda Oliveira, Rafaela Mandelli, Felipe Montanari, Danilo Moura, Amanda Lyra e Jader Januário.

Produzida pela Boutique Filmes e Non Stop, a série é dirigida por Julia Jordão e Jéssica Queiroz. A produção executiva é assinada por Tiago Mello, com criação e roteiro de Cássio Koshikumo e Janaina Tokitaka.

Mila no Multiverso já está disponível no Disney+.