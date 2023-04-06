Cancel
Novidades Disney+

Quem é quem na nova série Viagem ao Centro da Terra

6 de abril de 2023
6 de abril de 2023

Conheça os personagens dessa aventura que começa em um acampamento e vai para uma dimensão paralela!


Viagem ao Centro da Terra é a nova série original do Disney+ que chega ao serviço de streaming no dia 5 de abril. A história, inspirada no famoso livro de Júlio Verne, irá surpreender os espectadores com aventuras fascinantes

Filmada inteiramente no México, a série acompanha um grupo de crianças e adolescentes que vão para um acampamento. Lá, descobrem uma dimensão paralela incrível e lutam para proteger esse mundo mágico.

Onde é que cada personagem se encaixa na história de Viagem ao Centro da Terra? Confira abaixo!

Viagem ao Centro da Terra


Viagem ao Centro da Terra: quem é quem no elenco

Sebastián García e Yankel Stevan são, respectivamente, os jovens Diego e Martín, que descobrem um portal desconhecido para outra dimensão. 

Óscar Jaenada é Pompilio Calderón, o vilão da história e o responsável pelo acampamento em que estão Diego e as outras crianças.

Margarita Rosa de Francisco é Pola, a avó de Diego, cujo carro é encontrado abandonado em condições misteriosas. 

Mauricio "El Diablito" Barrientos é a voz de Claudio, o capanga de Pompilio Calderón

Gabriel "Puma" Goity é o escritos Júlio Verne na história.

O elenco conta também com Manuel Márquez (Pedro), Paola Miguel (Ana), Valery Sais (Laura), Camila Núñez (Violeta), Carla Adell (Andrea), Emilio Treviño (Felipe), Israel Capetillo (Mauro), Camila Valero (Evelyn), Luigi Cerrada (Antonio), Luciana Tappan (Raquel), Daniel Sáez (Pote) e Maximiliano Uribe (Fermín).

Onde ver Viagem ao Centro da Terra

Os oito episódios da série Viagem ao Centro da Terra chegam ao Disney+ no dia 05 de abril. Confira!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set