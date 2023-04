Quem é quem na nova série Viagem ao Centro da Terra

Conheça os personagens dessa aventura que começa em um acampamento e vai para uma dimensão paralela!



Viagem ao Centro da Terra é a nova série original do Disney+ que chega ao serviço de streaming no dia 5 de abril. A história, inspirada no famoso livro de Júlio Verne, irá surpreender os espectadores com aventuras fascinantes

Filmada inteiramente no México, a série acompanha um grupo de crianças e adolescentes que vão para um acampamento. Lá, descobrem uma dimensão paralela incrível e lutam para proteger esse mundo mágico.

Onde é que cada personagem se encaixa na história de Viagem ao Centro da Terra? Confira abaixo!







Viagem ao Centro da Terra: quem é quem no elenco





Sebastián García e Yankel Stevan são, respectivamente, os jovens Diego e Martín, que descobrem um portal desconhecido para outra dimensão.

Óscar Jaenada é Pompilio Calderón, o vilão da história e o responsável pelo acampamento em que estão Diego e as outras crianças.

Margarita Rosa de Francisco é Pola, a avó de Diego, cujo carro é encontrado abandonado em condições misteriosas.

Mauricio "El Diablito" Barrientos é a voz de Claudio, o capanga de Pompilio Calderón.

Gabriel "Puma" Goity é o escritos Júlio Verne na história.

O elenco conta também com Manuel Márquez (Pedro), Paola Miguel (Ana), Valery Sais (Laura), Camila Núñez (Violeta), Carla Adell (Andrea), Emilio Treviño (Felipe), Israel Capetillo (Mauro), Camila Valero (Evelyn), Luigi Cerrada (Antonio), Luciana Tappan (Raquel), Daniel Sáez (Pote) e Maximiliano Uribe (Fermín).





Onde ver Viagem ao Centro da Terra





Os oito episódios da série Viagem ao Centro da Terra chegam ao Disney+ no dia 05 de abril. Confira!