Quem é quem no elenco de Abracadabra 2

As irmãs Sanderson estão de volta, mas não são as únicas a se divertirem e terem aventuras assustadoras em Salem. Descubra quem mais estça no elenco do filme. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

"Sim, Salem, estamos de volta!". Abracadabra 2 é a sequência que você não sabia o quanto precisava ver – até assisti-la. Winnifred, Mary e Sarah Sanderson retornam com uma missão muito clara neste longa, disponível no Disney+.

As irmãs Sanderson planejam se transformar em bruxas ainda mais poderosas. E, assim, vingarem-se de toda Salem! No caminho, as três bruxas encontram personagens antigos e novos, que levarão a todos a viver uma aventura cheia de humor, música e muita magia.

Para começar, relembre os rostos já conhecidos de Abracadabra (1993).







Bette Midler é Winifred Sanderson

Líder do trio de bruxas, Winnie é a mais sábia e ambiciosa do grupo. É ela quem se propõe a realizar a Magicae Maxima para se tornar ainda mais poderosa – apesar do aviso da Mãe Bruxa.







Kathy Najimy é Mary Sanderson

Apesar de ter mais de 300 anos, o olfato de Mary ainda está intacto. Sua capacidade de "cheirar" faz dela uma excepcional rastreadora de crianças.

Em uma época bem diferente do século 17, ela descobre os avanços tecnológicos – e agora voa com a ajuda de dois aspiradores domésticos inteligentes.







Sarah Jessica Parker é Sarah Sanderson

Sarah é muitas vezes repreendida por Winifred por ser ingênua. Contudo, a mais nova das irmãs Sanderson se cansa dos maus-tratos e mostra que também é poderosa.

Pela primeira vez, ela exibe seus incríveis relâmpagos mágicos para Winnie – que até então acreditava ser a única que poderia fazê-lo.







Doug Jones é Billy Butcherson

Após ter seu descanso interrompido, Billy Butcherson levanta de seu túmulo novamente. Ele é enganado por Gilbert para ajudá-lo a coletar os ingredientes necessários para convocar o Magicae Maxima.



Abracadabra 2 volta a 1653 para revelar o passado das irmãs Sanderson

No início do filme, é possível ver como era Salem em 1653. Confira a seguir, quais são as atrizes que interpretam as irmãs Sanderson quando crianças – e quem é a mulher misteriosa que dá a elas o livro de feitiços.







Taylor Henderson é Winifred Sanderson

De personalidade forte e determinada, a jovem Winifred faz vários inimigos em Salem. Agora que completou 16 anos, a mais velha das irmãs Sanderson deve lidar com as exigências do reverendo Traske.

Como resultado da recusa de Winnie em se casar com John Pritchett (Thomas Fitzgerald), as irmãs são separadas. Isso causa um conflito na vila, que serve como distração para que elas possam escapar para a Floresta Proibida.



Nina Kitchen é Mary Sanderson

O olfato de Mary começa a se manifestar desde cedo. Ele permite que a menina rastreie ingredientes incomuns, que ela utiliza para cozinhar um pudim assustador para o aniversário de sua irmã, Winnie.



Juju Brener é Sarah Sanderson

Inocente e medrosa, Sarah não fica longe de suas irmãs por um segundo.







Hannah Waddingham é La Bruja Madre

Na Floresta Proibida, um corvo aparece no lugar onde as irmãs Sanderson se refugiam. De repente, o pássaro se transforma na Mãe Bruxa.

Ela sente o poder que emana de Winifred e, rapidamente, percebe que está enfrentando um clã de bruxas. A mulher dá seu livro de feitiços à adolescente, mas antes de desaparecer, avisa para não tentarem realizar o Magicae Maxima sob nenhuma circunstância.







Tony Hale é o reverendo/prefeito Traske

No passado, o reverendo Traske foi o responsável pela expulsão das irmãs Sanderson de Salem.

Herdeiro deste sobrenome historicamente “inimigo” das Sanderson, o atual e inocente prefeito Traske é caçado pelas três bruxas, que precisam de seu sangue para conjurar o Feitiço do Poder.



O presente vê surgir de um novo clã de bruxas em Abracadabra 2

Anos se passaram e as irmãs Sanderson se tornaram verdadeiras lendas de Salem. Tanto que sua história continua sendo contada. Conheça, a seguir, os atuais moradores da cidade:







Whitney Peak é Becca

Becca tem um aniversário inesquecível quando, sem saber, acende a vela da Chama Negra trazendo as irmãs Sanderson de volta. Mas essa não será a única surpresa que seus 16 anos trazem.

Após uma série de eventos, a jovem descobre que tem poderes e, portanto, também é uma bruxa!







Belissa Escobedo é Izzy

Amiga inseparável de Becca, Izzy será fundamental na batalha contra as irmãs Sanderson. Graças à sua engenhosidade e conhecimento, ela ajuda a colega a progredir em tempos difíceis.



Lilia Buckingham é Cassie

Cassie também é amiga de Becca e Izzy, mas está afastada delas por passar mais tempo com seu namorado. No entanto, a jovem se reconcilia com as duas depois de ser sequestrada pelas irmãs Sanderson.



Froy Gutierrez é Mike

Namorado de Cassie, Mike terá grandes sustos na noite de Halloween. Com medo de tudo relacionado à feitiçaria, ele aprenderá uma importante lição sobre preconceito e a importância de ouvir os outros.







Sam Richardson é Gilbert

Gilbert é responsável pela loja de magia de Salem, que funciona onde ficava a cabana das irmãs Sanderson.

Com a ajuda do livro mágico, Gilbert criou uma nova vela de Chama Negra e fez Becca acendê-la. Como se isso não bastasse, ele se torna aliado de Winifred depois que ela o força a coletar os ingredientes do Feitiço de Poder.