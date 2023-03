Quem é Raio Negro e quais são seus poderes?

Saiba mais sobre o super-herói apresentado em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O longa Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já está disponível no Disney+. No filme, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) viaja pelo Multiverso e em uma de suas dimensões, o feiticeiro é apresentado aos Illuminati, um grupo de super-heróis que decidem julgá-lo por suas ações.

Raio Negro (Anson Mount) é Blackagar Boltagon, o guardião das Névoas Terrígenas e o rei Inumano apresentado por Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) na trama. Ambos são membros dos Illuminati, junto com a Capitã Carter (Hayley Atwell), Capitã Marvel (Lashana Lynch), Reed Richards (John Krasinski) e Charles Xavier/Professor X (Patrick Stewart).







Raio Negro: os poderes do super-herói que aparece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura





De acordo com os quadrinhos da Marvel, Raio Negro possui habilidades extraordinárias que fazem dele um poderoso super-herói:

1)Grito hiper-sônico: Raio Negro pode destruir seus inimigos apenas abrindo a boca e emitindo um simples sussurro. Por isso ele passou anos em treinamento para aprender a controlar suas emoções e não emitir o mínimo ruído, nem sob situações de pressão. Sua voz é tão poderosa e letal que qualquer emoção mais intensa deve ser expressada a grande distância.

2)Poderes de luta: Os superpoderes do personagem vão além da voz – ele também consegue lutar e se defender durante as batalhas, desferindo poderosos golpes devido à sua fisiologia melhorada enquanto Inumano. Raio Negro ainda consegue controlar elétrons e partículas utilizando a mente, o que lhe dá a habilidade para voar.

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, filme no qual o personagem faz sua primeira aparição no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), é possível ver um exemplo de sua voz implacável quando ele elimina o Stephen Strange de sua dimensão depois que os Illuminati derrotaram Thanos. Ao dizer "me desculpe", Raio Negro produz ondas sonoras incrivelmente fortes, que acabam com a vida do feiticeiro.







