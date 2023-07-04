Cancel
Novidades Disney

Quem é Renaldo, personagem de Antonio Banderas em Indiana Jones e o Relíquia do Destino

4 de julho de 2023
4 de julho de 2023

O quinto filme da franquia Indiana Jones também conta com o famoso ator espanhol em seu elenco.


Mais de 40 anos após a estreia do primeiro filme do Indiana Jones, o icônico personagem vivido por Harrison Ford está de volta em Indiana Jones e a Relíquia do Destino. O filme também tem em seu elenco nomes como Phoebe Waller-Bridge e Antonio Banderas.

O ator espanhol entra na saga como um velho amigo do professor, arqueólogo e aventureiro Indy. Saiba mais detalhes sobre ele a seguir:


A participação de Antonio Banderas em Indiana Jones e a Relíquia do Destino


Antonio Banderas dá vida à Renaldo, um antigo amigo de Indiana, que o ajuda em sua última aventura. Ele é um marinheiro a quem o arqueólogo recorre quando está na Grécia precisando dos serviços de um mergulhador experiente.

Em entrevista oficial, Antonio Banderas falou sobre seu personagem: “Renaldo é um pescador agora, mas provavelmente foi um guerrilheiro que lutou pela liberdade, talvez na Guerra Civil Espanhola, talvez mais tarde, na Segunda Guerra Mundial.” 

“Ele é um homem corajoso, um pouco louco, mas no bom sentido. E é um amigo leal. Acho que, neste momento particular da história, Indy precisa disso", definiu Banderas.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está nos cinemas


O novo filme da franquia muda completamente os planos de Indy, que estava prestes a se aposentar de seu papel de professor universitário de arqueologia para passar os dias em seu pequeno apartamento na cidade de Nova York.

No entanto, tudo vira de cabeça para baixo com uma nova aventura! O herói volta a usar seu chapéu e sua jaqueta, e embarca em uma última missão ao redor do mundo para recuperar uma preciosa relíquia roubada.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino é dirigido por James Mangold e produzido por Steven Spielberg. Além de conferir nos cinemas a última aventura do personagem, também é possível ver os quatro filmes anteriores da franquia no Disney+.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set