Quem é Renaldo, personagem de Antonio Banderas em Indiana Jones e o Relíquia do Destino

O quinto filme da franquia Indiana Jones também conta com o famoso ator espanhol em seu elenco.



Mais de 40 anos após a estreia do primeiro filme do Indiana Jones, o icônico personagem vivido por Harrison Ford está de volta em Indiana Jones e a Relíquia do Destino. O filme também tem em seu elenco nomes como Phoebe Waller-Bridge e Antonio Banderas.

O ator espanhol entra na saga como um velho amigo do professor, arqueólogo e aventureiro Indy. Saiba mais detalhes sobre ele a seguir:









A participação de Antonio Banderas em Indiana Jones e a Relíquia do Destino





Antonio Banderas dá vida à Renaldo, um antigo amigo de Indiana, que o ajuda em sua última aventura. Ele é um marinheiro a quem o arqueólogo recorre quando está na Grécia precisando dos serviços de um mergulhador experiente.

Em entrevista oficial, Antonio Banderas falou sobre seu personagem: “Renaldo é um pescador agora, mas provavelmente foi um guerrilheiro que lutou pela liberdade, talvez na Guerra Civil Espanhola, talvez mais tarde, na Segunda Guerra Mundial.”

“Ele é um homem corajoso, um pouco louco, mas no bom sentido. E é um amigo leal. Acho que, neste momento particular da história, Indy precisa disso", definiu Banderas.





Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está nos cinemas



O novo filme da franquia muda completamente os planos de Indy, que estava prestes a se aposentar de seu papel de professor universitário de arqueologia para passar os dias em seu pequeno apartamento na cidade de Nova York.

No entanto, tudo vira de cabeça para baixo com uma nova aventura! O herói volta a usar seu chapéu e sua jaqueta, e embarca em uma última missão ao redor do mundo para recuperar uma preciosa relíquia roubada.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino é dirigido por James Mangold e produzido por Steven Spielberg. Além de conferir nos cinemas a última aventura do personagem, também é possível ver os quatro filmes anteriores da franquia no Disney+.