Quem é Riri Williams, a Coração de Ferro que aparece em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Nova produção da Marvel Studios estreou nos cinemas e apresenta personagens inéditos ao público. Riri Williams é um deles! Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Extremamente inteligente a ponto de ser considerada genial. E, ainda, capaz de construir uma super armadura tecnológica para si. Sabem de quem estamos falando? Não é de Tony Stark, e sim de Riri Williams, que aparece em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

A produção da Marvel Studios acaba de estrear nos cinemas de todo Brasil, e tem conquistado os fãs com suas novas histórias e novos personagens.

A seguir, conheça mais sobre a personagem adolescente que acaba de estrear no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).







Quem interpreta Riri Williams em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre?

A personagem é interpretada por Dominique Thorne. A atriz tem 25 anos e nasceu no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos.





Quem é Riri Williams no universo Marvel?

Riri Williams é uma adolescente que, ainda pequena, descobriu que tinha uma inteligência muito superior à das outras crianças de sua idade. Fã de tecnologia, cresceu inventando coisas novas e aparatos avançados.

Ela é grande admiradora de Tony Stark (Robert Downey Jr.), e da armadura que ele construiu para o Homem de Ferro. Com sua expertise tecnológica e usando engenharia reversa, Riri constrói para si uma super armadura avançada – dando seu próprio toque a ela.







Qual a relação entre Riri Williams e Coração de Ferro?

O traje criado pela jovem permite que ela voe, lhe dá força sobre-humana, poderes magnéticos e até a capacidade de prender oponentes dentro de uma bolha de energia.

Ela também pode disparar rajadas de energia com as luvas da armadura. Com isso, Riri passa a defender aqueles que ama de diferentes vilões. E, então, adota para si, como super-heroína, o nome de Coração de Ferro.

