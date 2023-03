Quem é Taika Waititi, o diretor de Thor que conquistou os fãs da Marvel

Conheça mais sobre a vida e a carreira do diretor de Thor: Amor e Trovão – e que já caiu nas graças dos fãs da Marvel.

O filme Thor: Amor e Trovão, nova produção da Marvel Studios, tem arrastado multidões aos cinemas em todo o mundo. E, com isso, seu diretor, Taika Waititi, conquista cada vez mais fãs com suas produções.

Mas, além de dirigir filmes, o que mais Waititi faz? A seguir, saiba um pouco sobre esta única figura do cinema.





Quem é Taika Waititi?





Taika Waititi é um diretor de cinema, ator, produtor e roteirista, que já passou por diversas funções dentro da indústria cinematográfica. Nascido na Nova Zelândia em 16 de agosto de 1975, Taika é filho de uma professora e de um artista que também é agricultor.

Seu início de carreira foi como comediante, em shows stand-up pela Nova Zelândia. Ele também fazia alguns curtas de humor, que logo chamaram a atenção dos estúdios.





Chris Hemnswoth (à esq.), Taika Waititi (ao centro) e Mark Ruffalo (à dir.)



Qual foi o primeiro sucesso de Taika Waititi?





Taika começou a atuar no começo dos anos 2000. E não demorou para que seguisse também pela área de roteiro e direção. Foi em 2014 que passou a se destacar com o documentário ficcional O Que Fazemos nas Sombras.

Mas foi mesmo com Thor: Ragnarok (2017) que Waititi alcançou a fama internacional, imprimindo seu nome e seu estilo de vez no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).





Quais os personagens mais famosos de Taika Waititi?





Em 2022, Taika participou da animação Lightyear. No longa sobre a origem do famoso brinquedo visto em Toy Story, ele emprestou sua voz ao personagem Mo Morrison.

Taika também deu vida a outros personagens conhecidos do público. Um deles foi Korg, o monstro de pedra que aparece em Thor: Ragnarok e Thor: Amor e Trovão. Ele também fez uma participação em The Mandalorian, além de interpretar o vilão Adolf no filme Jojo Rabbit (2019), disponível no Star+.





Taika Watiti como Adolph em Jojo Rabbit



Taika Waititi já ganhou algum prêmio?





Somando as carreiras como ator, produtor, diretor e roteirista, Waititi já recebeu mais de 100 indicações a diferentes prêmios. Ele já foi indicado a Emmy®, BAFTA, Grammy®, Kid’s Choice Awards, e ao Urso de Ouro do Festival de Cinema Internacional de Berlim, além de reconhecimentos no Festival de Filmes de Sundance, entre outros outros.

De todas estas nomeações, Taika levou para casa 81 estatuetas, dentre elas o Oscar® de Melhor Roteiro Adaptado em 2019 por Jojo Rabbit e um Emmy® pela série What We Do in The Shadows (também disponível no Star+).

Não deixe de conferir a mais recente obra de Taika Waititi, Thor: Amor e Trovão, diretamente nos cinemas!