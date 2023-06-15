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Quem é Talos, personagem da série Invasão Secreta?

15 de junho de 2023
15 de junho de 2023

Invasão Secreta estreia dia 21 de junho no Disney+ e traz personagens novos, além de outros já conhecidos, como Talos.

Faltam poucos dias para a estreia de Invasão Secreta, nova série da Marvel Studios, no Disney+ e uma boa maneira de entrar no clima é conhecendo um pouco mais sobre os personagens da trama.

Um deles é Talos (Ben Mendelsohn), que desempenha um importante papel no enredo de Invasão Secreta

Saiba mais abaixo.

Quem é Talos?


Talos é um Skrull, raça alienígena do planeta Skrullos capaz de mudar sua forma e aparência, se passando por outras pessoas. 

O personagem já esteve anteriormente no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Ele apareceu em Capitã Marvel (2019), sendo inicialmente visto como um vilão.


No decorrer do filme, os espectadores descobrem que Talos não é o verdadeiro inimigo e seu objetivo principal é encontrar um lar para o seu povo, que está em conflito com os Krees, outra raça alienígena.

No filme do Homem-Aranha lançado em 2019, uma cena pós-créditos revela que Talos assumiu a forma e a identidade de Nick Fury (Samuel L. Jackson).

O motivo é que Fury partiu para uma missão no espaço e pediu que Talos tomasse o seu lugar temporariamente. O alienígena, inclusive, ajuda Peter Parker (Tom Holland) a enfrentar os vilões da história.

Não perca a estreia de Invasão Secreta no Disney+


No dia 21 de junho, o UCM irá se expandir ainda mais com a estreia de Invasão Secreta exclusivamente no Disney+.

Na trama, Nick Fury fica sabendo de uma invasão à Terra por uma facção de alienígenas Skrulls;

Fury, então, se une a seus antigos aliados, incluindo Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e Talos, em uma corrida contra o tempo para salvar a humanidade.

O elenco da série conta ainda com outros talentosos nomes, como Olivia Colman, Emilia Clarke, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir e Dermot Mulroney.

Para saber as últimas notícias do UCM, não deixe de conferir a página Marvel Insider!

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