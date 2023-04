Quem é Vitão em Tá Tudo Certo, nova série do Disney+

Nova série de comédia romântica traz nomes conhecidos da nova cena musical do Brasil. Saiba mais sobre um dos principais personagens.



A nova geração da música popular brasileira já se destaca nos palcos. E agora protagoniza Tá Tudo Certo, nova série original brasileira do Disney+ que traz com nomes como Vitão, Ana Caetano, Clara Buarque e muito mais.

A produção estreia dia 12 de abril, exclusivamente no serviço de streaming, e promete muita magia e romance para os fãs. A comédia romântica conta a história de Pedro (vivido por Pedro Calais).

Na trama, ele é um estagiário de uma grande gravadora que sonha em viver da sua música. Uma noite, Pedro conhece Ana (interpretada por Ana Caetano, da dupla Anavitória).

No entanto, se aproximar da jovem vai ser mais complicado do que ele esperava. Isso porque, além dela ser uma cantora cuja carreira está começando a decolar nas redes sociais, ainda há uma terceira pessoa nisso tudo: Vitão.







Tá Tudo Certo: conheça Vitão





Como o nome do personagem já sugere, Vitão é interpretado pelo cantor Vitor Carvalho Ferreira, mais conhecido pelo mesmo nome de seu personagem.

Também interessado em Ana, Vitão é o tipo de pessoa que se preocupa mais com a aparência do que com o que há por dentro de si e das pessoas ao redor.

Seu sonho é ser ator e, ao longo dos episódios, o público acompanhará sua busca em realizá-lo. No entanto, para alcançar o que almeja, talvez seja preciso se afastar de Ana.





Quem é Vitão na vida real





Com apenas 24 anos, Vitão é um cantor, compositor e rapper. Ele começou ainda adolescente postando vídeos na internet. Assim como seu personagem, ele também estagiou em uma gravadora antes da fama.

Dentre seus principais sucessos, estão hits como “Café”, “Flores”, em parceria com a cantora Luisa Sonza, e “Zero Coragem”.







Tá Tudo Certo





O elenco de Tá Tudo Certo conta, ainda, com outros artistas da cena pop brasileira como Toni Garrido, Clara Buarque, Julia Mestre (da banda Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek.

Tá Tudo Certo traz também participações especiais de Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, a skatista campeã mundial Rayssa Leal, Sandra de Sá, Jovem Dionísio, Hotelo, entre outros.

A direção e produção executiva é de Felipe Simas, a realização é da Non Stop e Formata Produções e Conteúdo. A série Tá Tudo Certo estreia dia 12 de abril, exclusivamente no Disney+.