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NOVIDADES Disney+

Quem era a garota que foi a "modelo" para Alice no País das Maravilhas?

3 de novembro de 2022
3 de novembro de 2022

Conheça mais sobre a pequena atriz que trabalhou neste clássico de animação e em outras grandes produções do mundo mágico da Disney.


Em 1949, Walt Disney iniciou a produção do que mais tarde se tornaria um clássico animado: Alice no País das Maravilhas (1951), disponível no Disney+.

Naquela época, ele estava procurando a voz perfeita para interpretar a jovem protagonista. “Deveria ser suficientemente inglesa para satisfazer o público britânico, mas não tanto a ponto de afastar o público americano", lembrou Kathryn Beaumont em um artigo publicado pela própria Disney.

Kathryn fez o teste para o papel quando tinha 10 anos e foi escolhida para ser a voz original de Alice. Mas isso não foi tudo: ela também se tornou a “modelo" para este e outros personagens da empresa.

A seguir, conheça mais sobre ela e seu trabalho.

Alice no País das Maravilhas

Quem é Kathryn Beaumont?

Kathryn Beaumont é uma atriz, cantora e professora que nasceu em 27 de junho de 1938 em Londres, Inglaterra. Tem atualmente 84 anos e conquistou o público durante décadas com as suas atuações – embora já esteja aposentada da atividade artística,.

Além do papel de Alice, ela também dublou a personagem Wendy no filme de animação Peter Pan (1953). Nos anos seguintes, ela voltou a interpretar ambos os papéis para diferentes projetos da Disney.

Beaumont gravou as vozes de algumas das atrações do parque temático da Disney, incluindo “Alice no País das Maravilhas”, em 1984. Ocasionalmente, também reprisou os personagens que ajudou a tornar famosos em videogames e no programa de televisão Disney's House of Mouse.

A experiência de Kathryn Beaumont em Alice no País das Maravilhas

Kathryn Beaumont não é apenas a voz original em inglês de Alice no longa-metragem vencedor do Oscar®, mas também serviu de modelo físico para os cineastas que deram vida ao personagem na animação.

A esse respeito, ele observou: "Quando vejo o filme agora, posso reconhecer alguns dos movimentos. Posso ver alguns dos maneirismos que usei, que os animadores capturaram para dar à personagem uma naturalidade de movimento", disse Beaumont na entrevista.

Em 1951, Kathryn fez uma turnê promocional para Alice no País das Maravilhas, que incluiu uma viagem a bordo do RMS Queen Mary para a Inglaterra. Duas semanas após seu retorno, ela foi contratada para interpretar Wendy, em Peter Pan.

Ela novamente foi encarregada de ser a voz e o modelo físico da personagem. Um fato extra: ela também atuou como modelo para a Tinker Bell, mais conhecida como a fada Sininho.

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