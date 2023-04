Quem está no elenco da segunda temporada de Disney Entre Laços

Descubra mais informações sobre a série que chega com novos episódios muito em breve ao Disney+.



A segunda temporada de Disney Entre Laços chegará ao Disney+ em breve. A série, que mistura música, romance e uma intrigante viagem no tempo, vem com mais aventuras em novos e emocionantes episódios.

Confira a seguir mais detalhes sobre a trama e o elenco desta divertida produção:







Como será o elenco da 2ª temporada de Disney Entre Laços



O elenco da temporada 2 de Disney Entre Laços conta com Carolina Domenech (Allegra), Elena Roger (Cocó), Clara Alonso (Caterina), José Giménez Zapiola “El Purre” (Marco), Kevsho (Félix), Santiago Achaga (Franco no passado), Antonia Bengoechea (Amelia), Rocío Hernández (Paloma) e Agustina Benavidez (Clara).

A produção traz, ainda, Rodrigo Pedreira (Franco), Beto de Carabassa (Pedro no passado), Miguel Habud (Pedro), Berenice Gandullo (Bárbara), Regina Lamm (Allegra, avó de Amelia), Betina O’Connell (Lucía no passado) e Lucila Gandolfo (Lucía).

Por fim, Disney Entre Laços conta com a participação especial de Benjamín Amadeo (Diego) e Favio Posca (Mike).





Como será a 2ª temporada de Disney Entre Laços





Na nova temporada, Marco viaja no tempo graças ao seu bracelete, e vai dos anos 90 a 2021. Fascinado por esse novo mundo que se abre diante de seus olhos, ele quer muito ficar nele com Allegra.

Enquanto isso, as três mulheres da família Sharp – Coco, Caterina e Allegra –, recebem a missão de levar a peça "Anos-Luz" a outro patamar. O projeto, porém, não será fácil. Isso porque coisas do passado que permanecem sem solução desde 1994 virão à tona.

Marco ajudará os Sharps, mas também terá que correr contra o tempo após descobrir um perigo desconhecido que guarda a pulseira mágica que permite viagens no tempo.







Prepare-se para Disney Entre Laços Live!





Enquanto espera a nova temporada de Disney Entre Laços, que tal aproveitar para curtir Disney Entre Laços Live!? O especial chega ao Disney+ já no próximo dia 5 de maio.

O programa traz o show que foi apresentado ao vivo no ano passado, para uma sala cheia, no Teatro Gran Rex, em Buenos Aires, capital argentina.

O espetáculo é estrelado por Carolina Domenech, José Giménez Zapiola "El Purre", Kevsho, Manuel Ramos, Manuela Menéndez, Tatiana Glikman e Abril Suliansky.

Disney Entre Laços Live! convida o público do Disney+ a sentar na primeira fila da apresentação e curtir a música que conquistou os fãs com a história de Allegra e sua intrigante jornada no tempo.

A festa inclui canções originais como "Where I'm Going" e "Convince me" e covers do anos 1990 como “Seguir Viviendo Sin Tu Amor”. Aproveite e acompanhe também a primeira temporada de Disney Entre Laços, disponível no Disney+.