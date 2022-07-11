Quem faz as vozes dos personagens de Encanto?

Conheça quem dubla cada um dos integrantes da família Madrigal nesta animação mágica disponível no Disney+.
A família Madrigal encantou adultos e crianças no longa de animação Encanto. Disponível com exclusividade no Disney+, o filme conta a história de Mirabel, que dentre vários parentes que ganharam dons mágicos quando crianças, foi a única que não recebeu essa bênção.
Mas, além de ser a única que talvez possa salvar a magia de seus pais, irmãs, tios e primos, a jovem vai descobrir que não é um dom o que faz dela ser alguém especial.
Com toda a emoção que os musicais têm, Encanto conquista não apenas por sua história, mas também por suas canções e diálogos. E nisso há de se reconhecer o trabalho da equipe de dublagem, que dá a voz e a emoção aos personagens animados.
Então, conheça a seguir quem são os atores por trás dos integrantes da produção:
Quem dubla os personagens de Encanto: Mirabel
Na versão original em inglês, a personagem é dublada pela atriz argentina Stephanie Beatriz. Já na versão brasileira, o papel ficou sob responsabilidade de Mari Evangelista.
Quem dubla os personagens de Encanto: Abuela Alma
Marília Cecília Bruno é colombiana e é quem dá voz à Abuela Alma, avó de Mirabel e matriarca da família Madrigal. No Brasil, a atriz Márcia Fernandes é quem vive a personagem.
Quem dubla os personagens de Encanto: Bruno
Conhecido por seus filmes de comédia, o colombiano John Leguizamo empresta sua voz e interpretação ao misterioso Bruno. Enquanto que, no Brasil, é o ator Sérgio Rufino quem dubla aquele de quem não se pode falar.
Quem dubla os personagens de Encanto: Félix
Mauro Castillo é o nome por trás de Félix, marido de Pepa Madrigal. E Claudio Galvan é quem dubla o mesmo personagem na versão brasileira do filme.
Quem dubla os personagens de Encanto: Luisa
A jovem Jessica Darrow dubla a forte Luisa, irmã de Maribel. No Brasil, a dublagem é de Lara Suleiman.
Quem dubla os personagens de Encanto: Julieta
A amável Julieta, mãe de Mirabel, Luisa e Isabela tem a voz da atriz colombiana Angie Cepeda. Já a brasileira Andrezza Massei é quem empresta sua voz à personagem.
Quem dubla os personagens de Encanto: Pepa
Pepa, a Madrigal cujas emoções se refletem no clima é dublada por Carolina Gaitan. E no Brasil é a atriz Veridiana Benassi quem faz a voz dela.
Quem dubla os personagens de Encanto: Isabela
A doce Isabela tem a voz de Diane Guerrero na versão original do filme. E a jovem Larissa Cardoso é quem faz a voz no versão dublada.
Quem dubla os personagens de Encanto: Augustin
O atrapalhado marido de Julieta Madrigal, Augustin, originalmente tem a voz do ator Wilmer Valderrama. E no Brasil, é Roberto Rocha quem dubla o personagem.
Quem dubla os personagens de Encanto: Dolores
Dolores, a irmã mais velha de Camilo e Antônio tem a voz de Adassa na versão original de Encanto. E no Brasil, é a atriz Jeniffer Nascimento quem dá voz à jovem.
Quem dubla os personagens de Encanto: Camilo
Filho de Pepa e Félix, Camilo é dublado por Rhenzy Feliz em inglês. E na versão brasileira, é Filipe Bragança quem lhe empresta a voz.
Quem dubla os personagens de Encanto: Antonio
O mais jovem dos Madrigal é dublado por Ravi Cabot-Conyers na versão original da animação e por Lucas Kumode na brasileira.