Quem faz as vozes dos personagens de Encanto?

Conheça quem dubla cada um dos integrantes da família Madrigal nesta animação mágica disponível no Disney+.

A família Madrigal encantou adultos e crianças no longa de animação Encanto. Disponível com exclusividade no Disney+, o filme conta a história de Mirabel, que dentre vários parentes que ganharam dons mágicos quando crianças, foi a única que não recebeu essa bênção.

Mas, além de ser a única que talvez possa salvar a magia de seus pais, irmãs, tios e primos, a jovem vai descobrir que não é um dom o que faz dela ser alguém especial.

Com toda a emoção que os musicais têm, Encanto conquista não apenas por sua história, mas também por suas canções e diálogos. E nisso há de se reconhecer o trabalho da equipe de dublagem, que dá a voz e a emoção aos personagens animados.

Então, conheça a seguir quem são os atores por trás dos integrantes da produção:







Quem dubla os personagens de Encanto: Mirabel





Na versão original em inglês, a personagem é dublada pela atriz argentina Stephanie Beatriz. Já na versão brasileira, o papel ficou sob responsabilidade de Mari Evangelista.







Quem dubla os personagens de Encanto: Abuela Alma





Marília Cecília Bruno é colombiana e é quem dá voz à Abuela Alma, avó de Mirabel e matriarca da família Madrigal. No Brasil, a atriz Márcia Fernandes é quem vive a personagem.







Quem dubla os personagens de Encanto: Bruno





Conhecido por seus filmes de comédia, o colombiano John Leguizamo empresta sua voz e interpretação ao misterioso Bruno. Enquanto que, no Brasil, é o ator Sérgio Rufino quem dubla aquele de quem não se pode falar.







Quem dubla os personagens de Encanto: Félix





Mauro Castillo é o nome por trás de Félix, marido de Pepa Madrigal. E Claudio Galvan é quem dubla o mesmo personagem na versão brasileira do filme.







Quem dubla os personagens de Encanto: Luisa





A jovem Jessica Darrow dubla a forte Luisa, irmã de Maribel. No Brasil, a dublagem é de Lara Suleiman.







Quem dubla os personagens de Encanto: Julieta





A amável Julieta, mãe de Mirabel, Luisa e Isabela tem a voz da atriz colombiana Angie Cepeda. Já a brasileira Andrezza Massei é quem empresta sua voz à personagem.





Quem dubla os personagens de Encanto: Pepa





Pepa, a Madrigal cujas emoções se refletem no clima é dublada por Carolina Gaitan. E no Brasil é a atriz Veridiana Benassi quem faz a voz dela.







Quem dubla os personagens de Encanto: Isabela





A doce Isabela tem a voz de Diane Guerrero na versão original do filme. E a jovem Larissa Cardoso é quem faz a voz no versão dublada.





Quem dubla os personagens de Encanto: Augustin





O atrapalhado marido de Julieta Madrigal, Augustin, originalmente tem a voz do ator Wilmer Valderrama. E no Brasil, é Roberto Rocha quem dubla o personagem.







Quem dubla os personagens de Encanto: Dolores





Dolores, a irmã mais velha de Camilo e Antônio tem a voz de Adassa na versão original de Encanto. E no Brasil, é a atriz Jeniffer Nascimento quem dá voz à jovem.





Quem dubla os personagens de Encanto: Camilo





Filho de Pepa e Félix, Camilo é dublado por Rhenzy Feliz em inglês. E na versão brasileira, é Filipe Bragança quem lhe empresta a voz.







Quem dubla os personagens de Encanto: Antonio





O mais jovem dos Madrigal é dublado por Ravi Cabot-Conyers na versão original da animação e por Lucas Kumode na brasileira.