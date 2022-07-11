Cancel
Novidades Disney+

Quem faz as vozes dos personagens de Encanto?

11 de julho de 2022
11 de julho de 2022

Conheça quem dubla cada um dos integrantes da família Madrigal nesta animação mágica disponível no Disney+.


A família Madrigal encantou adultos e crianças no longa de animação Encanto. Disponível com exclusividade no Disney+, o filme conta a história de Mirabel, que dentre vários parentes que ganharam dons mágicos quando crianças, foi a única que não recebeu essa bênção.

Mas, além de ser a única que talvez possa salvar a magia de seus pais, irmãs, tios e primos, a jovem vai descobrir que não é um dom o que faz dela ser alguém especial.

Com toda a emoção que os musicais têm, Encanto conquista não apenas por sua história, mas também por suas canções e diálogos. E nisso há de se reconhecer o trabalho da equipe de dublagem, que dá a voz e a emoção aos personagens animados.

Então, conheça a seguir quem são os atores por trás dos integrantes da produção:

Mirabel


Quem dubla os personagens de Encanto: Mirabel

Na versão original em inglês, a personagem é dublada pela atriz argentina Stephanie Beatriz. Já na versão brasileira, o papel ficou sob responsabilidade de Mari Evangelista.

Alma


Quem dubla os personagens de Encanto: Abuela Alma

Marília Cecília Bruno é colombiana e é quem dá voz à Abuela Alma, avó de Mirabel e matriarca da família Madrigal. No Brasil, a atriz Márcia Fernandes é quem vive a personagem.

Bruno


Quem dubla os personagens de Encanto: Bruno

Conhecido por seus filmes de comédia, o colombiano John Leguizamo empresta sua voz e interpretação ao misterioso Bruno. Enquanto que, no Brasil, é o ator Sérgio Rufino quem dubla aquele de quem não se pode falar.

Félix


Quem dubla os personagens de Encanto: Félix

Mauro Castillo é o nome por trás de Félix, marido de Pepa Madrigal. E Claudio Galvan é quem dubla o mesmo personagem na versão brasileira do filme.

Luisa


Quem dubla os personagens de Encanto: Luisa

A jovem Jessica Darrow dubla a forte Luisa, irmã de Maribel. No Brasil, a dublagem é de Lara Suleiman.

Julieta


Quem dubla os personagens de Encanto: Julieta

A amável Julieta, mãe de Mirabel, Luisa e Isabela tem a voz da atriz colombiana Angie Cepeda. Já a brasileira Andrezza Massei é quem empresta sua voz à personagem.

Quem dubla os personagens de Encanto: Pepa

Pepa, a Madrigal cujas emoções se refletem no clima é dublada por Carolina Gaitan. E no Brasil é a atriz Veridiana Benassi quem faz a voz dela.

ISABELA


Quem dubla os personagens de Encanto: Isabela

A doce Isabela tem a voz de Diane Guerrero na versão original do filme. E a jovem Larissa Cardoso é quem faz a voz no versão dublada.

Quem dubla os personagens de Encanto: Augustin

O atrapalhado marido de Julieta Madrigal, Augustin, originalmente tem a voz do ator Wilmer Valderrama. E no Brasil, é Roberto Rocha quem dubla o personagem.

Dolores


Quem dubla os personagens de Encanto: Dolores

Dolores, a irmã mais velha de Camilo e Antônio tem a voz de Adassa na versão original de Encanto. E no Brasil, é a atriz Jeniffer Nascimento quem dá voz à jovem.

Quem dubla os personagens de Encanto: Camilo

Filho de Pepa e Félix, Camilo é dublado por Rhenzy Feliz em inglês. E na versão brasileira, é Filipe Bragança quem lhe empresta a voz.

Encanto


Quem dubla os personagens de Encanto: Antonio

O mais jovem dos Madrigal é dublado por Ravi Cabot-Conyers na versão original da animação e por Lucas Kumode na brasileira.  

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set