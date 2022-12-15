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Novidades Disney

Quem foi a primeira princesa da Disney?

15 de dezembro de 2022
15 de dezembro de 2022

O universo encantado é liderado por uma das figuras mais conhecidas do conto de fadas. Saiba quem é ela!


A The Walt Disney Company completa 100 anos em 2023 e, ao longo das décadas, uma legião de princesas marcou a história do cinema. São elas que foram raptadas, guardadas em torres e até encararam ficaram desmaiadas esperando o beijo do Príncipe Encantado.

As princesas são figuras importantes ao longo desses anos todos, ensinando diferentes valores para crianças e famílias de todas as idades.

Mas, afinal, quem foi a primeira personagem conhecida como uma princesa da Disney? Veja, a seguir:

Quem foi a primeira princesa da Disney?

A primeira animação lançada por Walt Disney foi Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937. Consequentemente, a Branca de Neve é considerada a primeira princesa da Disney.

Branca de Neve

No filme, a bela princesa encanta todas as criaturas do reino com sua bondade, exceto uma – sua madrasta ciumenta, a Rainha. Quando o Espelho Mágico proclama que Branca de Neve é a mais bela entre todas, a princesa acaba fugindo pela floresta, onde faz amizade com os adoráveis sete anões.

A Rainha, no entanto, engana a moça com uma maçã encantada, que a congela ao receber uma mordida. E apenas a magia de um beijo dado por seu amor verdadeiro pode salvá-la!

Em novembro de 2022, Branca de Neve e os Sete Anões completou 85 anos de existência. A animação pode ser conferida no Disney+.

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