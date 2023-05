Quem foi J.M. Barrie e qual a sua relação com Peter Pan & Wendy

Sem J.M. Barrie, não existiria Peter Pan! Saiba quem foi o escritor e qual a sua importância.



J.M. Barrie, o homem por trás da história de Peter Pan



James Matthew Barrie (nome completo de J.M. Barrie) foi um escritor nascido em 9 de maio de 1860, no Reino Unido, cuja criação mais famosa é o personagem Peter Pan.

Segundo o The Official Disney Fan Club, Peter Pan apareceu pela primeira vez no seu livro The Little White Bird (“O Pequeno Pássaro Branco”, em português), de 1902.

Os capítulos em que ele aparece chamaram bastante atenção e o personagem ganhou uma história própria em 1904, chamada Peter Pan or The Boy Who Wouldn’t Grow Up (“Peter Pan ou o Garoto Que Não Cresceria”, em tradução livre para o português).

Em 1911, a peça foi transformada em um novo livro de J.M. Barrie, com o título Peter and Wendy, segundo a Enciclopédia Britannica, plataforma de dados voltada para a educação do Reino Unido.

O autor J.M. Barrie viveu até 1937 e, infelizmente, não teve a oportunidade de ver a sua obra sendo adaptada ao cinema pela Disney e conquistando o público do mundo inteiro.

"Acredito que, se Barrie estivesse vivo hoje, ele ficaria muito feliz em escrever as aventuras de Peter e Wendy diretamente para a tela [do cinema], percebendo que finalmente havia uma chance de realizar seus desejos exatamente como ele queria. Apesar de sua astúcia cênica, Sir James [J.M. Barrie] sempre admitiu que não estava satisfeito com o que o teatro poderia fazer por Peter Pan”, escreveu Walt Disney em um artigo publicado em 1952, segundo o The Official Disney Fan Club.





