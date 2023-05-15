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NOVIDADES DISNEY+

Quem foi J.M. Barrie e qual a sua relação com Peter Pan & Wendy

15 de maio de 2023
15 de maio de 2023

Sem J.M. Barrie, não existiria Peter Pan! Saiba quem foi o escritor e qual a sua importância.


Recém-lançado no Disney+, Peter Pan & Wendy é a nova versão live-action de uma das histórias mais amadas que o mundo já viu.

Você certamente conhece os personagens Peter Pan (Alexander Molony), Wendy (Ever Anderson) e Capitão Gancho (Jude Law), mas já ouviu falar em J.M. Barrie, cuja obra inspirou o roteiro do filme?

Descubra a seguir!

J.M. Barrie, o homem por trás da história de Peter Pan


 James Matthew Barrie (nome completo de J.M. Barrie) foi um escritor nascido em 9 de maio de 1860, no Reino Unido, cuja criação mais famosa é o personagem Peter Pan.

Segundo o The Official Disney Fan Club, Peter Pan apareceu pela primeira vez no seu livro The Little White Bird (“O Pequeno Pássaro Branco”, em português), de 1902

Os capítulos em que ele aparece chamaram bastante atenção e o personagem ganhou uma história própria em 1904, chamada Peter Pan or The Boy Who Wouldn’t Grow Up (“Peter Pan ou o Garoto Que Não Cresceria”, em tradução livre para o português). 

Em 1911, a peça foi transformada em um novo livro de J.M. Barrie, com o título Peter and Wendy, segundo a Enciclopédia Britannica, plataforma de dados voltada para a educação do Reino Unido

O autor J.M. Barrie viveu até 1937 e, infelizmente, não teve a oportunidade de ver a sua obra sendo adaptada ao cinema pela Disney e conquistando o público do mundo inteiro.

"Acredito que, se Barrie estivesse vivo hoje, ele ficaria muito feliz em escrever as aventuras de Peter e Wendy diretamente para a tela [do cinema], percebendo que finalmente havia uma chance de realizar seus desejos exatamente como ele queria. Apesar de sua astúcia cênica, Sir James [J.M. Barrie] sempre admitiu que não estava satisfeito com o que o teatro poderia fazer por Peter Pan”, escreveu Walt Disney em um artigo publicado em 1952, segundo o The Official Disney Fan Club.

Confira Peter Pan & Wendy no Disney+


Viva aventuras inesquecíveis na Terra do Nunca com Peter Pan, Wendy, Capitão Gancho e outros personagens marcantes. Assista agora mesmo ao novo filme Peter Pan & Wendy com exclusividade no Disney+!

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