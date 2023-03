Quem foi o mestre de Obi-Wan Kenobi em Star Wars?

O icônico Mestre Jedi um dia também já foi Padawan. Descubra quem o ensinou. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Dentro de poucos dias, o público será levado a uma jornada desde Tatooine até outros planetas da galáxia. Irá conhecer como os Sith tomaram o poder e qual foi o destino da Ordem Jedi após os eventos mostrados em Star Wars episódio III - A Vingança dos Sith.

Tudo isso e muito mais será mostrado na minissérie original da Lucasfilm Obi-Wan Kenobi. A produção chega com exclusividade ao Disney+ no dia 27 de maio, quando mais detalhes sobre a história do icônico Mestre Jedi virão à tona. Mas como ele se tornou um?







Quem foi o mestre de Obi-Wan Kenobi?





Aqueles que assistiram a Star Wars episódio I - A Ameaça Fantasma conheceram Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) quando ele ainda era um jovem Padawan do mestre Qui-Gon Jinn (Liam Neeson).

Foi Jinn quem treinou não somente Obi- Wan, mas também quem sentiu o poder da Força em Anakin Skywalker (Hayden Christensen) quando este ainda era uma criança. Assim como foi ele também que, perto de morrer, declarou que Kenobi já estava pronto e o pediu para treinar Anakin como se ele fosse membro da Ordem Jedi.





Assista a Obi-Wan Kenobi no Disney+





A minissérie Obi-Wan Kenobi terá uma estreia especial no dia 27 de maio, com os dois primeiros episódios disponibilizados. A partir de então, a cada semana, um novo capítulo dessa história ficará disponível, sempre às quartas-feiras.

Além de trazer Ewan McGregor e Hayden Christensen novamente nos papéis do Mestre Jedi e do vilão Darth Vader, respectivamente, a produção ainda conta com Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie no elenco.







Obi-Wan Kenobi | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Obi-Wan Kenobi tem direção de Deborah Chow e produção executiva de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.