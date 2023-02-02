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Quem foi Stan Lee, um dos criadores do Universo Marvel Comics

2 de fevereiro de 2023
2 de fevereiro de 2023

O artista, criador de personagens icônicos da Marvel, é considerado um dos maiores nomes dos quadrinhos no mundo.


Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, Thor, Surfista Prateado, Doutor Estranho… Além de serem grandes sucessos dos quadrinhos do Universo Marvel, todos estes super-heróis têm algo a mais em comum: Stan Lee.

Na verdade, poucos nomes são tão celebrados dentro do Universo Marvel como o de Stan Lee. Isso porque ele não apenas foi o criador de tantos personagens icônicos, como também foi um dos responsáveis pelo surgimento da marca Marvel em si.

A seguir, conheça um pouco mais sobre a vida e a obra deste inesquecível artista:

Stan Lee, arquiteto do Universo Marvel

Papel, caneta e Stan Lee. É basicamente disso que a Marvel Comics é feita.

Stanley Lieber, nome de batismo de Stan Lee, nasceu em 28 de dezembro de 1922 em Nova York, nos Estados Unidos. Ainda adolescente, em 1939, ele começou aquilo que se tornaria seu legado: sua carreira no mundo dos quadrinhos.

De sua mente, saíram as fantásticas aventuras do Homem-Aranha, as histórias dos X-Men, o carisma de Thor, enfim, super-heróis – e supervilões – que, mais de 80 anos depois, fizeram com que ele fosse considerado a força-motriz criativa da Era de Prata da Marvel.

Além de co-criar tantos personagens inesquecíveis, Stan Lee também trabalhou com artistas de grande prestígio, como John Romita Sr., Jack Kirby e Steve Ditko.

Em 12 de novembro de 2018, a brilhante mente de Stan Lee silenciou. Contudo, sua voz ainda ecoa em sua arte, nos personagens dos quadrinhos, em todo o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), inspirando várias gerações de fãs.

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