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Quem são Faísca e Gota, protagonistas de Elementos

19 de junho de 2023
19 de junho de 2023

Conheça um pouco mais sobre as estrelas da nova animação da Disney e Pixar que estreia em breve nos cinemas.


Falta muito pouco para Elementos, o novo filme da Disney e em parceria com a Pixar, estrear nos cinemas! No dia 22 de junho já será possível curtir as histórias de Faísca e Gota nas telonas.

O novo longa-metragem de animação se passa na Cidade Elementos, onde convivem habitantes do fogo, da água, da terra e do ar. E é lá que vivem Faísca e Gota, que, apesar de virem de lugares diferentes, descobrem que talvez não sejam tão diferentes quanto pensavam.

Conheça, a seguir, um pouco mais sobre os protagonistas da produção:

Elemental

Quem é Faísca em Elementos


Faísca é uma jovem um tanto esquentada que mora com os pais. Afiada, dura e espirituosa, ela conhece Gota de forma inesperada, e a amizade com ele desafiará suas crenças sobre o mundo em que vivem.

O personagem traz a voz de Leah Lewis na versão original em inglês.

Elementos: conheça Gota


Gota é um jovem ser de água que se deixa levar por suas emoções e é muito sensível. Isso, porém, não faz dele menos divertido! Na versão original, em inglês, o personagem é dublado por Mamoudou Athie.

Elementos

Assista a Elementos nos cinemas!


Dirigido por Peter Sohn, produzido por Denise Ream, p.g.a.; e com produção executiva de Pete Docter, Elementos tem roteiro de John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, com história de Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh.

O filme estreia dia 22 de junho nos principais cinemas do Brasil. Garanta já seu ingresso e curta essa emocionante história!

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