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NOVIDADES STAR WARS

Quem são os amigos e inimigos de Ahsoka Tano?

19 de setembro de 2023
19 de setembro de 2023

A série Star Wars: Ahsoka entra em uma fase decisiva com a estreia de mais um episódio no Disney+.


A série Ahsoka segue trazendo muitas emoções a cada episódio que estreia no Disney+. A produção faz parte do universo Star Wars e traz Rosario Dawson no papel da ex-cavaleira Jedi Ahsoka Tano.

Revelando cada vez mais informações sobre aqueles que rodeiam a vida da ex-Padawan de Anakin Skywalker, a série entra em sua parte final com Ahsoka enfrentando seu passado, enquanto Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) e seus aliados realizam uma missão de resgate

Aproveite este momento crucial da produção para relembrar a seguir, quais são os aliados e os inimigos de Ahsoka Tano:

Hera Syndulla


Aliados de Ahsoka Tano


- Sabine Wren: vivida por Natasha Liu Bordizzo, a personagem apareceu pela primeira vez em Star Wars Rebels. Guerreira mandaloriana, Sabine Wren é a Padawan de Ahsoka Tano e membro da tripulação da nave comandada por Hera Syndulla

Agora, Sabine se reúne com Ahsoka para unir forças contra uma nova ameaça do Grande Almirante Thrawn.

- Hera Syndulla: piloto habilidosa e capitã da nave Fantasma, Hera sempre foi uma excelente líder e foi fundamental no sucesso da rebelião em Lothal. Mãe, veterana e General, Hera agora acompanha Ahsoka de perto.

- Ezra Bridger: Após uma infância difícil, Ezra Bridger (Eman Esfandi) encontrou seu caminho como tripulante da nave Fantasma. Aprendeu os caminhos da Força e derrotou o Grande Almirante Thrawn

Contudo, o próprio Ezra também desapareceu no hiperespaço durante esse confronto. O jovem tinha uma forte ligação com Ahsoka, e essa relação marcou a guerreira de forma mais profunda do que se imaginava. A ânsia de encontrá-lo é o que guiará suas ações.

Ahsoka and Anakin in battle


Inimigos de Ahsoka Tano


- O Grande Almirante Thrawn: o ator dinamarquês Lars Mikkelsen dublou o Grande Almirante Thrawn na série animada Star Wars Rebels e, agora, o ator interpreta o lendário vilão também em sua versão em live-action

Sua mente brilhante e natureza implacável fizeram dele um forte inimigo da tripulação da Fantasma. Thrawn parecia ter sido derrotado por Ezra Bridger. Contudo, a ameaça de um possível retorno do Almirante leva Ahsoka e Sabine de volta à ação.

- Morgan Elsbeth: a magistrada interpretada por Diana Lee Inosanto apareceu pela primeira vez na temporada 2 de The Mandalorian, já como uma das cúmplices do Grande Almirante Thrawn

Embora o passado dessa personagem seja pouco conhecido, sabe-se que ela tem motivos para se ressentir de Ahsoka: Morgan foi derrotada em batalha pela ex-Jedi, e presa por agir como simpatizante imperial.

- Baylan Skoll: o mercenário de aluguel é vivido pelo ator Ray Stevenson. Com seu sabre de luz, ele é Mestre de Shin Hati e aliado de Morgan Elsbeth

Mesmo após o fim da Ordem Jedi e da queda do Império, Skoll continua sendo um destemido lutador que busca o poder e acredita que outra guerra é inevitável.

- Shin Hati: a ávida aprendiz de Baylan Skoll é interpretada por Ivanna Sakhno, e se apresenta como uma ameaça que definitivamente não deve ser subestimada. 

Especialista em combate com sabre de luz, Hati não hesita em usar essa habilidade em seu trabalho como mercenária.

Ahsoka looks through some of her formative battles — appearing as her younger self — with Anakin.


Assista ao novo episódio de Star Wars: Ahsoka no Disney+


Com cinco capítulos já disponíveis, Star Wars: Ahsoka estreia mais uma parte desta incrível jornada às 22h (horário de Brasília) do dia 19 de setembro, somente no Disney+.

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