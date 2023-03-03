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Novidades Marvel

Quem são os habitantes do Reino Quântico em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

3 de março de 2023
3 de março de 2023

Conheça alguns dos personagens fascinantes que habitam o Reino Quântico no filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.


Desde Wakanda até Asgard, o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) transportou os fãs a mundos fascinantes ao longo dos anos. Com a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que inicia a Fase 5, o público está conhecendo outro lugar extraordinário: o Reino Quântico.

Lá estão novamente Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) e Hope Van Dyne/A Vespa (Evangeline Lilly) na história na qual enfrentam uma ameaça nunca antes vista diante de um adversário que chegou para ficar: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

Além de ter que enfrentar Kang, quem a família de Hank (Michael Douglas) e Janet (Michelle Pfeiffer) encontra no Reino Quântico? Veja os habitantes deste curioso mundo, a seguir:

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Os particulares habitantes do Reino Quântico em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Além da filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), na sua versão adulta, o filme apresenta dois personagens completamente novos que habitam o Reino Quântico.

Por um lado, aparece na história Jentorra (Katy O’Brien), uma guerreira implacável que lidera os Defensores da Liberdade, um grupo de habitantes expulsos de suas terras no Reino Quântico, que se vê profundamente afetado pelas ações de Kang.

“Estamos em movimento constante, fugindo, nos escondendo e tratando de lutar para recuperar nossas terras. Travamos uma batalha destinada a perder, ele tem muito mais gente, nos supera em força e em armas. Mas ainda há um fio de esperança para agarrarmos”, conta a atriz Katy O’Brien, que trabalhou com o diretor Peyton Reed em The Mandalorian, série original do Disney+.

Por outro lado, o público também conhecerá Lord Krylar, interpretado pelo lendário ator Bill Murray. Krylar é o governador de uma comunidade do Reino Quântico chamada Axia, onde desfruta de uma vida de luxos e prazeres que não deseja abandonar sob nenhuma condição.

Conheça esses e outros personagens em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, disponível nos cinemas. 

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