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Quem são os lutadores que se enfrentam em Marvel Luta Livre

19 de janeiro de 2023
19 de janeiro de 2023

Todos os capítulos da nova série estão disponíveis no Disney+. Saiba mais detalhes!


A série Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara já está disponível no Disney+. Com estilo de “mockumentário”, a obra acompanha o passo a passo do torneio mexicano de luta livre com lutadores inspirados nos personagens da Marvel

O comediante Franco Escamilla é o narrador principal da nova produção, que apresenta a história por trás do campeonato Marvel Luta Livre Edition.

Ao longo de cinco episódios, o público verá o confronto entre os Técnicos e os Rudos. Quem são todos eles? A seguir, conheça os lutadores que se enfrentam na série.



'Marvel Luta Livre Edition: A Origem da Máscara' | Trailer Oficial | Disney+


Quem são os Técnicos em Marvel Luta Livre

A equipe dos Técnicos é formada por bravos lutadores inspirados nos super-heróis da Marvel. São eles:

- Leyenda Americana: o líder dos Técnicos.

- Aracno: o lutador mais jovem da liga e também o mais engraçado.

- Estrella Cósmica: uma das lutadoras mais fortes da liga.


Quem são os Rudos em Marvel Luta Livre


Este terrível grupo de lutadores é totalmente inspirado nos super-vilões da Marvel:

- Terror Púrpura: é o líder dos Rudos.

- Venenoide: seu verdadeiro nome é Adriano Sánchez e é um dos inimigos mais perigosos da equipe dos Técnicos. 

- Picadura Letal: ninguém sabe quem está por trás da máscara dessa lutadora, que mantém sua identidade anônima e como algo quase “sagrado”.


Marvel Luta Livre


Assista a Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara no Disney+


Divertida e emocionante, Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara já está disponível no Disney+. Acompanhe este campeonato também pela perspectiva dos lutadores e não perca o grande evento que premia um deles com o cobiçado cinturão!

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