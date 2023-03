Quem são os lutadores que se enfrentam em Marvel Luta Livre

Todos os capítulos da nova série estão disponíveis no Disney+. Saiba mais detalhes!



A série Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara já está disponível no Disney+. Com estilo de “mockumentário”, a obra acompanha o passo a passo do torneio mexicano de luta livre com lutadores inspirados nos personagens da Marvel.

O comediante Franco Escamilla é o narrador principal da nova produção, que apresenta a história por trás do campeonato Marvel Luta Livre Edition.

Ao longo de cinco episódios, o público verá o confronto entre os Técnicos e os Rudos. Quem são todos eles? A seguir, conheça os lutadores que se enfrentam na série.







'Marvel Luta Livre Edition: A Origem da Máscara' | Trailer Oficial | Disney+





Quem são os Técnicos em Marvel Luta Livre

A equipe dos Técnicos é formada por bravos lutadores inspirados nos super-heróis da Marvel. São eles:

- Leyenda Americana: o líder dos Técnicos.

- Aracno: o lutador mais jovem da liga e também o mais engraçado.

- Estrella Cósmica: uma das lutadoras mais fortes da liga.





Quem são os Rudos em Marvel Luta Livre





Este terrível grupo de lutadores é totalmente inspirado nos super-vilões da Marvel:

- Terror Púrpura: é o líder dos Rudos.

- Venenoide: seu verdadeiro nome é Adriano Sánchez e é um dos inimigos mais perigosos da equipe dos Técnicos.

- Picadura Letal: ninguém sabe quem está por trás da máscara dessa lutadora, que mantém sua identidade anônima e como algo quase “sagrado”.









Assista a Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara no Disney+





Divertida e emocionante, Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara já está disponível no Disney+. Acompanhe este campeonato também pela perspectiva dos lutadores e não perca o grande evento que premia um deles com o cobiçado cinturão!