Quem são os Meninos Perdidos em Peter Pan & Wendy

Conheça os personagens do novo filme que chega ao Disney+ no dia 28 de abril.



A viragem rumo à Terra do Nunca se aproxima! O filme em live-action Peter Pan & Wendy estreia no Disney+ dia 28 de abril. Inspirado no romance de J.M. Barrie, o longa é dirigido por David Lowery e traz Alexander Molony como Peter Pan e Ever Anderson como Wendy Darling.

E além do Capitão Gancho (Jude Law), e da fada Tinker Bell (Yara Shahidi), outros habitantes importantíssimos da Terra do Nunca são os Meninos Perdidos.

Conheça mais detalhes sobre esse admirável grupo a seguir:







Peter Pan & Wendy: quem são os Meninos Perdidos





Além dos protagonistas de Peter Pan & Wendy, os Meninos Perdidos também têm um papel importante na história. Eles são os amigos e fiéis ajudantes de Peter na Terra do Nunca.

No longa, o grupo será interpretado por:

Curly: Florence Bensberg

Nibs: Sebastian Billingsley-Rodriguez

Slightly: Noah Matthews Matofsky

Tootles: Caelan Edie

Bellwether: Felix de Sousa

Birdie: Diana Tsoy

Gêmeos: Kelsey e Skyler Yates







Qual é a história de Peter Pan & Wendy





O filme apresenta Wendy Darling, uma garota que teme deixar para trás sua casa de infância. Ela conhece Peter Pan, um garoto que se recusa a crescer. Junto com seus irmãos e a pequena fada Tinker Bell, Wendy viaja com Peter para a mágica Terra do Nunca.

Lá, eles conhecem um pirata malvado, o Capitão Gancho, e embarcam em uma emocionante e perigosa aventura que mudará suas vidas para sempre.

Não perca a estreia de Peter Pan & Wendy, no dia 28 de abril, exclusivamente no Disney+!