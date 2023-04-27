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Quem são os Meninos Perdidos em Peter Pan & Wendy

27 de abril de 2023
27 de abril de 2023

Conheça os personagens do novo filme que chega ao Disney+ no dia 28 de abril.


A viragem rumo à Terra do Nunca se aproxima! O filme em live-action Peter Pan & Wendy estreia no Disney+ dia 28 de abril. Inspirado no romance de J.M. Barrie, o longa é dirigido por David Lowery e traz Alexander Molony como Peter Pan e Ever Anderson como Wendy Darling.

E além do Capitão Gancho (Jude Law), e da fada Tinker Bell (Yara Shahidi), outros habitantes importantíssimos da Terra do Nunca são os Meninos Perdidos.

Conheça mais detalhes sobre esse admirável grupo a seguir: 

Peter Pan & Wendy


Peter Pan & Wendy: quem são os Meninos Perdidos

Além dos protagonistas de Peter Pan & Wendy, os Meninos Perdidos também têm um papel importante na história. Eles são os amigos e fiéis ajudantes de Peter na Terra do Nunca

No longa, o grupo será interpretado por: 

  • Curly: Florence Bensberg
  • Nibs: Sebastian Billingsley-Rodriguez
  • Slightly: Noah Matthews Matofsky
  • Tootles: Caelan Edie
  • Bellwether: Felix de Sousa
  • Birdie: Diana Tsoy
  • Gêmeos: Kelsey e Skyler Yates 

    • Peter Pan & Wendy


Qual é a história de Peter Pan & Wendy

O filme apresenta Wendy Darling, uma garota que teme deixar para trás sua casa de infância. Ela conhece Peter Pan, um garoto que se recusa a crescer. Junto com seus irmãos e a pequena fada Tinker Bell, Wendy viaja com Peter para a mágica Terra do Nunca.

Lá, eles conhecem um pirata malvado, o Capitão Gancho, e embarcam em uma emocionante e perigosa aventura que mudará suas vidas para sempre.

Não perca a estreia de Peter Pan & Wendy, no dia 28 de abril, exclusivamente no Disney+!

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