Quem são os Meninos Perdidos em Peter Pan & Wendy

Conheça os personagens do novo filme que chega ao Disney+ no dia 28 de abril.
A viragem rumo à Terra do Nunca se aproxima! O filme em live-action Peter Pan & Wendy estreia no Disney+ dia 28 de abril. Inspirado no romance de J.M. Barrie, o longa é dirigido por David Lowery e traz Alexander Molony como Peter Pan e Ever Anderson como Wendy Darling.
E além do Capitão Gancho (Jude Law), e da fada Tinker Bell (Yara Shahidi), outros habitantes importantíssimos da Terra do Nunca são os Meninos Perdidos.
Conheça mais detalhes sobre esse admirável grupo a seguir:
Peter Pan & Wendy: quem são os Meninos Perdidos
Além dos protagonistas de Peter Pan & Wendy, os Meninos Perdidos também têm um papel importante na história. Eles são os amigos e fiéis ajudantes de Peter na Terra do Nunca.
No longa, o grupo será interpretado por:
- Curly: Florence Bensberg
- Nibs: Sebastian Billingsley-Rodriguez
- Slightly: Noah Matthews Matofsky
- Tootles: Caelan Edie
- Bellwether: Felix de Sousa
- Birdie: Diana Tsoy
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Gêmeos: Kelsey e Skyler Yates
Qual é a história de Peter Pan & Wendy
O filme apresenta Wendy Darling, uma garota que teme deixar para trás sua casa de infância. Ela conhece Peter Pan, um garoto que se recusa a crescer. Junto com seus irmãos e a pequena fada Tinker Bell, Wendy viaja com Peter para a mágica Terra do Nunca.
Lá, eles conhecem um pirata malvado, o Capitão Gancho, e embarcam em uma emocionante e perigosa aventura que mudará suas vidas para sempre.
Não perca a estreia de Peter Pan & Wendy, no dia 28 de abril, exclusivamente no Disney+!