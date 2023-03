Quem são os Novos Mutantes, filme que chegou ao Disney+

Conheça a história e os superpoderes do novo spin-off do universo X-Men.

Chegou ao Disney+ o spin-off do universo dos X-Men, Os Novos Mutantes. O filme, baseado nos personagens de Chris Claremont e Bob McLeod, são bem mais jovens do que a maioria dos membros do clã do Professor X, mas vivem aventuras muitas vezes mais aterrorizantes do que os personagens originais.

O filme é um dos novos conteúdos do serviço de streaming, que traz ainda produções recentes como Red, Doze é Demais e Ron Bugado.





Sobre o que é Novos Mutantes?





Tudo começa quando Dani Moonstar (interpretada pela atriz nativa-americana Blu Hunt) sobrevive a uma tempestade sobrenatural que mata toda sua família em sua reserva. Ao acordar do incidente, ela se vê acorrentada em um misterioso centro médico liderado por Cecilia Reyes (interpretada pela atriz brasileira Alice Braga).

Reyes apresenta Dani aos outros cinco estranhos pacientes do instituto, cada um com um superpoder como sintoma de algum terrível segredo de seu passado. Lentamente, o quinteto começa a aceitar a ideia de que seus poderes têm origens que eles estão sendo encorajados a suprimir. Assim, eles percebem que tudo o que estão experimentando é resultado de uma ferida psíquica, o que os leva a fazer a pergunta: eles estão destinados a serem herois ou vilões?







Quem são os Novos Mutantes?



Para você entender melhor quem é quem nessa nova trama, separamos as principais características de cada um para você conhecê-los melhor.





Lupina

A mutante mais inteligente e afiada do grupo, Lupina, também conhecida como Rahne Sinclair, tem o superpoder de se transformar em lobo sempre que quiser. Interpretada por Maisie Williams, a jovem consegue ganhar uma força, velocidade e resistência extraordinárias quando assume sua forma de loba. No entanto, será que ela é capaz de se controlar quando acometida por esses poderes tão incríveis?







Magia



Illyana Rasputin, conhecida como Magia, é uma das mais poderosas do grupo. A jovem irmã de Colossus é interpretada por Anya Taylor-Joy e tem poderes de feitiçaria interdimensionais que a ajudam a manifestar o mundo das almas. A coisa mais legal sobre seu superpoder é que ela pode usar discos de teletransporte para viajar para qualquer lugar do universo.





Míssil

Sam Guthrie, interpretado por Charlie Heaton, tem o superpoder que lhe permite se impulsionar pelo ar em grande velocidade. Ele usa sua energia termoquímica naturalmente disponível para se levantar do chão. Curiosamente, ele recebe esse nome porque é invulnerável quando está em movimento, efetivamente tornando esse jovem mutante um míssil humano.









Miragem

Danielle, Dani ou Miragem é a mais bondosa do grupo, mas possui um dos superpoderes mais terríveis. Ela consegue criar manifestações físicas dos medos e desejos de uma pessoa em uma ilusão realista. Interpretada por Blu Hunt, é com ela que iremos descobrir os segredos do instituto.





Mancha solar

Mancha Solar ou Roberto "Bobby" da Costa tem o superpoder mais interessante de todos. O jovem brasileiro, interpretado por Henry Zaga, pode absorver energia solar em seu corpo e usá-la para alimentar suas habilidades extraordinárias de força, rapidez e descarga de energia.