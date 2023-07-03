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NOVIDADES DISNEY+

Quer mais Pixar? Descubra essas mini-histórias no Disney+

3 de julho de 2023
3 de julho de 2023

Conheça agora a série animada disponível no Disney+ que vai conquistar toda a família!


Com o sucesso de Elementos nos cinemas, vem junto a lembrança e a saudade de vários personagens da Disney e Pixar. Gosta dos filmes da Pixar e quer compartilhar bons momentos com os pequenos em casa? Então é hora de dar o play na Sessão Pipoca com a Pixar, no Disney+.

A produção é uma incrível coleção de historinhas com seus personagens favoritos da Disney e Pixar. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a série animada:

Buzz Lightyear, Dory e mais personagens marcantes nos curtas da Sessão Pipoca com a Pixar


Sessão Pipoca com a Pixar é uma antologia animada formada por 10 curtas divertidos, todos com cerca de 2 e 7 minutos de duração. As historinhas são estreladas por Buzz Lightyear, Dory, Relâmpago McQueen, e outros famosos personagens da Pixar.

Aproveite para maratonar com as crianças! Sessão Pipoca com a Pixar está disponível no Disney+, onde a diversão em família é garantida!

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