Quiz: qual personagem de Star Wars seu pai seria?

Responda as perguntas para descobrir com quem a sua figura paterna se parece dentro do universo criado por George Lucas!



O Dia dos Pais está chegando, e o universo Star Wars está repleto de figuras que podem ser chamadas de “paternas”. Afinal, a relação entre um Mestre Jedi e seu Padawan lembra a de um pai e filho. E o que dizer de Din Djarin (Pedro Pascal) e o pequeno Grogu em The Mandalorian?

Agora é a sua vez: seu pai – ou a figura paterna mais importante da sua vida – parece com qual personagem de Star Wars?



Faça o quiz a seguir e descubra!





Com qual personagem do universo Star Wars a pessoa que você ama como pai se parece?