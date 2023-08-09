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Novidades Star Wars

Quiz: qual personagem de Star Wars seu pai seria?

9 de agosto de 2023
9 de agosto de 2023

Responda as perguntas para descobrir com quem a sua figura paterna se parece dentro do universo criado por George Lucas!


O Dia dos Pais está chegando, e o universo Star Wars está repleto de figuras que podem ser chamadas de “paternas”. Afinal, a relação entre um Mestre Jedi e seu Padawan lembra a de um pai e filho. E o que dizer de Din Djarin (Pedro Pascal) e o pequeno Grogu em The Mandalorian?

Agora é a sua vez: seu pai – ou a figura paterna mais importante da sua vida – parece com qual personagem de Star Wars?

Faça o quiz a seguir e descubra!

Com qual personagem do universo Star Wars a pessoa que você ama como pai se parece?

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