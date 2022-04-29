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Raya e o Último Dragão: o que são os Druun?

29 de abril de 2022
29 de abril de 2022

Uma ameaça cerca o fantástico reino de Kumandra e uma jovem guerreira deve detê-la. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Raya e o último dragão, disponível no Disney+, conquistou o coração de centenas de espectadores com as aventuras da jovem guerreira e de seus amigos.

Inspirado no Sudeste Asiático e repleto de dragões coloridos e personagens extrovertidos, nem tudo é paz e harmonia nesta história. O filme também apresenta os Druun, uma ameaça para o reino fantástico de Kumandra contra a qual Raya deve lutar.

O que são os Druun em Raya e o Último Dragão?

Os Drunn são monstros sinistros, forças sombrias e malignas que ameaçam o mundo no reino de Kumandra. Diante de sua perseguição, os dragões tiveram que se sacrificar para salvar a humanidade, deixando toda esperança de vida depositada em uma gema que Sisu, a última dragão, carrega.

Cerca de 500 anos se passaram desde a fragmentação de Kumandra e o desaparecimento dos dragões. E quando os mesmos monstros retornam, a humanidade depende da guerreira Raya para encontrar o Sisu e parar os Druun para sempre.

Ao longo de sua jornada, Raya aprende que é preciso mais do que apenas magia de dragão para salvar o mundo: confiança também é necessária.

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