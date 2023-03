Raya e o Último Dragão: quais são os poderes de Sisu

Conheça a origem e quais são os poderes de Sisu, companheira de aventuras de Raya. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!





O longa animado Raya e o Último Dragão, disponível no Disney+, conquistou a audiência ao mostrar a história de coragem de uma jovem em busca de salvar o reino de Kumandra e toda a Terra. Para isso, ela conta com a ajuda da lendária Sisu, a última dragão de sua espécie, que vai desenvolvendo seus poderes de acordo com o legado de seus irmãos e irmãs, chamados Os Poderosos.

Foi a combinação da magia dos quatro Poderosos unidos que criou a Joia do Dragão. Eles escolheram Sisu para que fosse a responsável pelo item e pelos poderes que ele proporciona. Com isso, além de ser uma excelente nadadora, a dragão fêmea tem outros quatro poderes que lhe foram dados por seus familiares. Veja quais são a seguir.









Quais são os poderes de Sisu em Raya e o Último Dragão?