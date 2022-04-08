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Raya e o Último Dragão: quais são os poderes de Sisu

8 de abril de 2022
8 de abril de 2022

Conheça a origem e quais são os poderes de Sisu, companheira de aventuras de Raya. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


O longa animado Raya e o Último Dragão, disponível no Disney+, conquistou a audiência ao mostrar a história de coragem de uma jovem em busca de salvar o reino de Kumandra e toda a Terra. Para isso, ela conta com a ajuda da lendária Sisu, a última dragão de sua espécie, que vai desenvolvendo seus poderes de acordo com o legado de seus irmãos e irmãs, chamados Os Poderosos.

Foi a combinação da magia dos quatro Poderosos unidos que criou a Joia do Dragão. Eles escolheram Sisu para que fosse a responsável pelo item e pelos poderes que ele proporciona. Com isso, além de ser uma excelente nadadora, a dragão fêmea tem outros quatro poderes que lhe foram dados por seus familiares. Veja quais são a seguir.


Sisu


Quais são os poderes de Sisu em Raya e o Último Dragão?

  • Mudar de forma: este poder de Sisu se deve à sua irmã Pranee. Ao conseguir a segunda jóia do Dragão, ela é capaz de mudar sua aparência e se transformar em humana.

  • Brilho: este poder é como um feixe de luz intensa. Didi conseguiu esse poder através de sua irmã Amba.

  • Criação de Névoa: a magia de seu irmão Jagan deu a Sisu este poder. Uma névoa densa e espessa sai de sua boca a fim de distrair os inimigos.

  • Chuva: O poder de controlar a água das chuvas veio da magia que Sisu conseguiu de seu irmão mais velho, Pengu.

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