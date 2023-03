Recomeço em Família: novo reality do Disney+ promete reconectar familiares

Estreia acompanha a jornada de pessoas reaprendendo a se comunicar e se divertir juntos.

E se você pudesse levar toda a sua família para um lugar isolado, onde vocês ficarão sem contato com o mundo exterior e só precisarão se divertir e se reconectar? Este sonho agora pode ser realizado pela Disney no novo reality show do Disney+, Recomeço em Família.

O novo programa conta com mentores que irão ajudar cada família participante a relaxar e redescobrir seus laços.







O que é Recomeço em Família





Todos nós sabemos como a rotina do dia a dia pode ser estressante. São tantas as obrigações, tarefas e compromissos que nos perdemos na correria entre uma coisa e outra e esquecemos do que realmente importa: aqueles que mais amamos.

Em Recomeço em Família, vamos conhecer seis famílias que estão passando por esse problema. A família Hernandez, por exemplo, está tão ocupada que mal consegue encontrar tempo para jantar junta, enquanto os Wilsondebrianos estão tão exaustos fazendo o jantar para outras famílias em seu restaurante que perderam o contato entre si.

No entanto, esses dias estão contados depois que cada clã é enviado para seu retiro de uma semana, onde os membros aprenderão mais sobre a importância de passar tempo construindo laços que, mesmo sendo familiares, ainda precisam ser cultivados com carinho.







O que acontece em Recomeço em Família





Antes de chegar ao lugar escolhido para o retiro, cada familiar precisa abrir mão de seus celulares, tablets e computadores por uma semana. A imersão será total e nenhuma conexão com o mundo exterior será permitida.

Para chegar à hospedagem, as famílias só recebem a ajuda de um mapa (sim, aquela coisa de papel cheia de tracinhos desenhados). É assim que começa o primeiro desafio do reboot: trabalhar juntos para descobrir o caminho correto para o retiro.







Recomeço em Família: atividades na medida certa





Na chegada, eles são recebidos pelo seu mentor, que os recebe em sua jornada e os direciona para sua primeira atividade: uma caça ao tesouro em busca das chaves da casa onde passarão a noite.

Uma vez que as famílias tenham entrado e escolhido os quartos que devem compartilhar, o mentor tem uma conversa séria com os pais sobre como a próxima semana pode beneficiá-los, seja encontrando maneiras de se conectar com seus filhos, uns com os outros ou ambos.

Nos próximos dias, acontecem jogos e conversas importantes planejados especialmente para os membros de cada família pelos mentores. O objetivo é que as famílias reaprendam a trabalhar juntos, se comunicar melhor e, acima de tudo, se divertir.





Recomeço em Família: todos podem se identificar

De acordo com os produtores do programa, Julian P. Hobbs e Elli Hakami, a graça do programa é justamente como todos nós podemos nos identificar com os problemas passados pelos participantes e podem usar as lições aprendidas no reality show.

“Todos nós conhecemos pessoas cujas famílias ficaram tão envolvidas em suas próprias vidas e agendas individuais que se separaram e estão perdendo o amor, a amizade, a diversão e o apoio que os membros da família podem fornecer um ao outro”, contam eles.

“Recomeço em Família fornecerá ao público ideias e experiências valiosas que eles podem usar em suas próprias vidas e revigorar seus próprios relacionamentos familiares”.

A série estreia em 15 de junho no Disney+. Além dela, assinantes podem ver outros conteúdos originais como Ms. Marvel, Obi-Wan Kenobi e Voluntários: Tudo É Pela Ciência.