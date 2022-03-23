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'Red: Crescer é Uma Fera': Quem é Sun Yee, a ancestral de Mei Lee?

23 de março de 2022
23 de março de 2022

Conheça um pouco mais sobre esta personagem e sua relação com os pandas-vermelhos. Atenção: este conteúdo contém spoilers!


Red - Crescer é Uma Fera, a nova animação da Disney, já está disponível com exclusividade no Disney+. O filme traz a história de Mei Lee, uma jovem de 13 anos que está lidando com as questões que a adolescência traz, além de encarar uma mãe superprotetora e, claro, se entender com os meninos.

No meio de todo esse caos típico da idade, Mei Lee ainda precisa enfrentar uma coisinha: o fato de que sempre que ela se emociona muito (tipo, toda hora!), ela se transforma em um panda-vermelho gigante! Então, ela descobre que não é a única da sua família a passar por isso. Tudo graças a sua ancestral Sun Yee.

Quem é Sun Yee em Red - Crescer é Uma Fera

Sun Yee é uma ancestral da família de Ming Lee, a mãe de Mei, que tinha uma conexão mística com os pandas-vermelhos. O amor por este animal era tamanho que ela pediu aos deuses que se tornasse um deles.

Quando a guerra chegou e Sun Yee precisou enfrentar tempos difíceis, os deuses atenderam seu desejo durante um fenômeno conhecido como Lua Vermelha.

Desde então, Sun Yee ganhou a habilidade de controlar suas emoções para se transformar em uma fera mística e poderosa. Com esse poder, ela conseguiu proteger a todos e salvar a sua família. Sun Yee acabou passando essa dádiva para suas filhas, que foram passando para suas descendentes até chegar a Mei Lee.


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