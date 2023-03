A produção animada da Disney e da Pixar tem diferentes referências à cultura asiática que você não deve perder! Atenção: Este conteúdo contém spoilers!







Red, o novo filme de animação da Disney e da Pixar, traz como personagem principal Mei Lee, uma adolescente que mora com seus pais, Ming e Jin Lee, em um templo chinês, localizado em Toronto, Canadá.

Na história, que você pode curtir exclusivamente no Disney+, estão várias referências à cultura asiática. Jin Lee se inspira na culinária de Taishan para entreter sua família, e seu menu caseiro inclui frutos do mar, como o abalone (molusco muito usado na gastronomia asiática) acompanhado de ervilhas, além de frango e peixe cozidos no vapor. E o unadon, que é um prato que leva enguia e molho agridoce, e arroz como base do bowl, também aparece na trama.





Mei Lee provando o bao

A seguir, saiba mais sobre alguns dos pratos em destaque encontrados em Red:



O que é o Bao e quando ele aparece em Red

Bao, também conhecido como gua bao, é um tipo de pão recheado que é cozido no vapor. De origem asiática, nos últimos anos ganhou popularidade internacional e pode ser encontrado em ótimos restaurantes ao redor do mundo, inclusive em várias cidades brasileiras.

No filme, logo nas primeiras cenas, um prato com bao é apresentado ao espectador. Enquanto Mei e sua mãe, Ming, assistem à TV, elas ajudam Jin a preparar deliciosos baos, que geralmente são recheados com vegetais ou carne.

O que é arroz congee e quando ele aparece em Red

O arroz congee é um prato de origem chinesa que lembra uma sopa de consistência espessa como a de um mingau, e é feita com um tipo de arroz que perde a forma durante o cozimento. Na China, geralmente é consumido no café da manhã, mas no resto do mundo as pessoas comem o congee no almoço ou no jantar.

No filme, a tradição é respeitada já que Ming prepara esta iguaria para sua filha Mei comer no café da manhã, antes de ir para a escola.

O arroz é um ingrediente fundamental na cozinha da família Lee. Quando eles recebem visitas, todos os pratos acompanham uma tigela cheia de arroz cozido, que comem com a ajuda do hashi (os pauzinhos usados para comer pratos asiáticos).