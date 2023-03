'Red': Quem é quem no novo filme da Disney e Pixar

Descubra os personagens mais marcantes da nova animação do Disney+. Atenção: este conteúdo contém spoilers!











Mei Lee é a protagonista da história de Red: Crescer é uma fera, mas os criadores do novo filme da Disney e Pixar cercaram a adolescente com uma família e amigos bem especiais, com personalidades que complementam e contrastam com a adolescente de 13 anos.



O filme de animação que se passa no início dos anos 2000, em Toronto, no Canadá, pode ser visto exclusivamente no Disney+. Saiba mais sobre quem é quem nesta história colorida e fascinante.









Meilin “Mei” Lee é a protagonista fofa de Red

Dedicada e bem-sucedida em seus objetivos, Mei Lee é uma garota que se destaca na escola e em casa. Seu grupo de amigas leais sempre a apoia e divide com ela seu fanatismo pela banda 4*Town.

Em casa, Mei é uma guardiã obediente e motivada do templo ancestral da família Lee. Ela trabalha feliz ao lado da mãe, Ming.

Mas sua transformação repentina e mágica em um panda vermelho gigante muda tudo para sempre, à medida que ela se torna mais vulnerável, caótica e, ao mesmo tempo, autêntica.









Ming Lee é a mãe dedicada em Red





Ming é uma mãe obsessivamente presente e zeladora fiel do templo da família Lee na Chinatown de Toronto.

Elegante e serena, Ming leva seus deveres profissionais muito a sério, embora sua preocupação exagerada em garantir que tudo corra bem na vida de sua filha a leve a fazer algumas loucuras que têm o efeito oposto em Mei.









Jin Lee é o pai tranquilo em Red





Ao contrário de Ming, Jin é um marido de personalidade quieta e introvertida. Ele também gosta de realizar as tarefas domésticas em casa, e cozinhar é sua especialidade, embora a jardinagem também seja uma de suas tarefas favoritas.

Na relação com Mei, vemos que ele acaba sendo um pai amoroso e um bom conselheiro para a filha quando a jovem tem que tomar decisões difíceis.









Priya Dewan é a amiga introvertida em Red





Priya é uma jovem meticulosa, artística, apaixonada e costuma não se deixar levar por seus sentimentos. Ela é a mais calma dentro de seu grupo de amigas, embora às vezes surpreenda com seu senso de humor particular.







Miriam Wexler é a amiga rebelde em Red







Graciosa por natureza e fervorosa defensora de seus amigos, Miriam se destaca por vestir o que gosta, independentemente do que está na moda. Sua personalidade rebelde faz dela uma alguém pouco querida por Ming, que a vê como uma "má influência" para sua filha Mei.





Abby Park é a amiga extrovertida em Red







Abby é a amiga que não para quieta! Embora seja a menor em tamanho, seu espírito combativo faz dela a verdadeira guerreira do grupo. Porém, ela também tem seu lado doce, pois não consegue esconder a ternura que o panda vermelho em que sua amiga Mei se transforma produz nela.







Quem faz parte do elenco de Red



O filme de animação conta com um elenco de artistas renomados, que emprestaram sua voz para os personagens na versão original da trama. O mesmo aconteceu com o elenco que se encarregou da dublagem em português para o Brasil.

Mei é dublada por Rosalie Chiang em inglês e Nina Medeiros em português. Já Ming tem Sandra Oh na voz em inglês e Flávia Alessandra em português. Jin tem Orion Lee na voz em inglês e Rodrigo Lombardi em português; o sr. Gao é dublado por James Hong em inglês e Ary Fontoura em português.