Cancel
Novidades Star Wars

Relembre a história de Ahsoka e Anakin Skywalker em Star Wars

25 de setembro de 2023
25 de setembro de 2023

Antigos aprendiz e Mestre, os dois personagens têm uma grande história juntos. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


A série Star Wars: Ahsoka chega essa semana ao seu penúltimo episódio – e os fãs ainda estão se recuperando da aparição de Hayden Christensen como Anakin Skywalker na nova produção do Disney+

Na série, ex-Padawan e Mestre se enfrentam em uma batalha intensa. De um lado, Anakin tenta convencer Ahsoka Tano de que ela faz parte de um grande legado. A guerreira, porém, se recusa a unir-se a algo que representa destruição e morte. 

Mas você sabe como foi a história da relação entre Ahsoka e Anakin? Relembre a seguir:

Ahsoka e Anakin


Como Ahsoka e Anakin se aproximam no universo Star Wars


A história de Ahsoka e Anakin tem início no longa animado Star Wars: The Clone Wars (2008). Desde criança, Ahsoka demonstrava ter conexão com a Força. Um dia, ela foi descoberta pelo Mestre Jedi Plo Koon e aceita na Ordem Jedi.

Aos 14 anos, o Mestre Jedi Yoda concedeu a Ahsoka o posto de Padawan, tornando-a aprendiz de Anakin Skywalker, que na época era um poderoso, porém imprudente, cavaleiro Jedi.

A relação entre os dois não foi fácil a princípio. Contudo, com o tempo, os dois desenvolveram um vínculo próximo e fraterno, marcado por grandes momentos em batalha.

Ahsoka


A ruptura entre Ahsoka e Anakin


Já na série Star Wars: The Clone Wars, diferentes acontecimentos fraturaram o relacionamento entre Ahsoka e Anakin. O ápice ocorreu quando a Ordem Jedi foi atacada e a guerreira, acusada. 

Ahsoka é destituída de seu status de Padawan e expulsa da Ordem Jedi. Anakin, no entanto, nunca acreditou na culpa de sua aprendiz. Assim, faz de tudo para provar sua inocência.

Ahsoka foi absolvida, mas sua fé nos Jedi foi abalada. A ex-Padawan rejeitou uma oferta para retornar à Ordem e foi embora para seguir seu próprio caminho.

Clone Wars


Ahsoka e Anakin voltam a lutar juntos


Depois de deixar a Ordem Jedi, Ahsoka embarcou em uma jornada para descobrir seu lugar na galáxia. Algum tempo depois, nos dias finais das Guerras Clônicas, Bo-Katan Kryze pediu que ela se aliasse contra um inimigo comum: o antigo Lorde Sith, Maul

Ahsoka se reuniu com seu antigo Mestre e Obi-Wan Kenobi para obter ajuda na luta contra Maul. Embora relutantes, os Jedi concordaram e enviaram o Capitão Rex para o combate. Naquele momento, Anakin entregou a Ahsoka seu antigo sabre de luz.

Foram confrontos intensos. Ahsoka sobreviveu à guerra devastadora ao lado de Rex. Juntos, eles pousaram na superfície da lua, onde tiveram que enterrar seus camaradas falecidos. 

Atormentada e derrotada, Ahsoka deixou seus sabres de luz no local. E, algum tempo depois, Anakin, agora transformado em Darth Vader, pegaria esses sabres.

Ahsoka e Darth Vader


Ahsoka reencontra Anakin, já como Darth Vader


Um dos momentos mais emocionantes da história de Ahsoka e Anakin Skywalker acontece na série Star Wars Rebels. Ahsoka, mesmo distante, suspeita que Anakin tenha se voltado para o Lado Sombrio da Força. 

Frustrada e envergonhada com seu antigo Mestre, Ahsoka se envolveu em diversas missões contra o Império, até que o destino a levou a um grande confronto com Darth Vader

O antigo Mestre e aprendiz lutaram novamente, mas agora em lados opostos, no topo do Templo Sith em Malachor, onde Ahsoka desmascarou parcialmente Vader, revelando o rosto cheio de cicatrizes de Anakin Skywalker.

Anakin e Ahsoka


Descubra o futuro de Ahsoka e de Anakin no Disney+


Será que Anakin e Ahsoka se encontrarão novamente? Qual será o destino desses personagens neste momento da história? Os novos episódios de Star Wars: Ahsoka estreiam toda terça-feira, a partir das 22h (horário de Brasília) no Disney+.

A animação Star Wars: The Clone Wars e as séries animadas Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels também estão disponíveis no serviço de streaming.

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set