Relembre a história de Ahsoka e Anakin Skywalker em Star Wars

Antigos aprendiz e Mestre, os dois personagens têm uma grande história juntos. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



A série Star Wars: Ahsoka chega essa semana ao seu penúltimo episódio – e os fãs ainda estão se recuperando da aparição de Hayden Christensen como Anakin Skywalker na nova produção do Disney+.

Na série, ex-Padawan e Mestre se enfrentam em uma batalha intensa. De um lado, Anakin tenta convencer Ahsoka Tano de que ela faz parte de um grande legado. A guerreira, porém, se recusa a unir-se a algo que representa destruição e morte.

Mas você sabe como foi a história da relação entre Ahsoka e Anakin? Relembre a seguir:









Como Ahsoka e Anakin se aproximam no universo Star Wars



A história de Ahsoka e Anakin tem início no longa animado Star Wars: The Clone Wars (2008). Desde criança, Ahsoka demonstrava ter conexão com a Força. Um dia, ela foi descoberta pelo Mestre Jedi Plo Koon e aceita na Ordem Jedi.

Aos 14 anos, o Mestre Jedi Yoda concedeu a Ahsoka o posto de Padawan, tornando-a aprendiz de Anakin Skywalker, que na época era um poderoso, porém imprudente, cavaleiro Jedi.

A relação entre os dois não foi fácil a princípio. Contudo, com o tempo, os dois desenvolveram um vínculo próximo e fraterno, marcado por grandes momentos em batalha.









A ruptura entre Ahsoka e Anakin



Já na série Star Wars: The Clone Wars, diferentes acontecimentos fraturaram o relacionamento entre Ahsoka e Anakin. O ápice ocorreu quando a Ordem Jedi foi atacada e a guerreira, acusada.

Ahsoka é destituída de seu status de Padawan e expulsa da Ordem Jedi. Anakin, no entanto, nunca acreditou na culpa de sua aprendiz. Assim, faz de tudo para provar sua inocência.

Ahsoka foi absolvida, mas sua fé nos Jedi foi abalada. A ex-Padawan rejeitou uma oferta para retornar à Ordem e foi embora para seguir seu próprio caminho.









Ahsoka e Anakin voltam a lutar juntos



Depois de deixar a Ordem Jedi, Ahsoka embarcou em uma jornada para descobrir seu lugar na galáxia. Algum tempo depois, nos dias finais das Guerras Clônicas, Bo-Katan Kryze pediu que ela se aliasse contra um inimigo comum: o antigo Lorde Sith, Maul.

Ahsoka se reuniu com seu antigo Mestre e Obi-Wan Kenobi para obter ajuda na luta contra Maul. Embora relutantes, os Jedi concordaram e enviaram o Capitão Rex para o combate. Naquele momento, Anakin entregou a Ahsoka seu antigo sabre de luz.

Foram confrontos intensos. Ahsoka sobreviveu à guerra devastadora ao lado de Rex. Juntos, eles pousaram na superfície da lua, onde tiveram que enterrar seus camaradas falecidos.

Atormentada e derrotada, Ahsoka deixou seus sabres de luz no local. E, algum tempo depois, Anakin, agora transformado em Darth Vader, pegaria esses sabres.









Ahsoka reencontra Anakin, já como Darth Vader



Um dos momentos mais emocionantes da história de Ahsoka e Anakin Skywalker acontece na série Star Wars Rebels. Ahsoka, mesmo distante, suspeita que Anakin tenha se voltado para o Lado Sombrio da Força.

Frustrada e envergonhada com seu antigo Mestre, Ahsoka se envolveu em diversas missões contra o Império, até que o destino a levou a um grande confronto com Darth Vader.

O antigo Mestre e aprendiz lutaram novamente, mas agora em lados opostos, no topo do Templo Sith em Malachor, onde Ahsoka desmascarou parcialmente Vader, revelando o rosto cheio de cicatrizes de Anakin Skywalker.









