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NOVIDADES DISNEY+

Relembre a temporada 2 de Segredos em Sulphur Springs no Disney+

10 de julho de 2023
10 de julho de 2023

A série Segredos em Sulphur Springs traz uma história intrigante com fantasma e viagem no tempo.


Nesta quarta-feira, dia 12 de julho, será lançada a 3ª temporada da série de fantasia e mistério Segredos em Sulphur Springs, diretamente no Disney+

Uma boa maneira de se preparar para a estreia é revendo e relembrando os principais acontecimentos da 2ª temporada, disponível na íntegra no serviço de streaming

Caso você nunca tenha visto a série e está em busca de um enredo cheio de mistério, comece vendo pela 1ª temporada  e embarque nessa aventura!

Qual a história de Segredos em Sulphur Springs?


O jovem Griffin Campbell (Preston Oliver) e sua família mudam-se para o antigo hotel Tremont na cidade de Sulphur Springs

Toda a cidade acredita que o local é assombrado pelo fantasma de uma garota chamada Savannah (Elle Graham), que desapareceu há mais de 30 anos. 

Quando Griffin e sua nova melhor amiga Harper (Kyliegh Curran) tentam desvendar o que aconteceu com ela, eles encontram um portal que os permite viajar no tempo.

Como mostrado na 2ª temporada, eles vão parar no ano de 1930 e descobrem que Harper tem uma estranha conexão com a história do hotel Tremont.

As revelações não param por aí e, na nova temporada, você vai ver os personagens descobrindo mais mistérios por trás do hotel Tremont e do fantasma que assombra o local.

Sulphur Springs


Não perca a estreia da temporada 3 de Segredos em Sulphur Springs


Todos os oito episódios de Segredos em Sulphur Springs serão disponibilizados no Disney+ em 12 de julho. Aproveite e acompanhe os desdobramentos dessa história intrigante!

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