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#TBT da Marvel: Relembre as 5 melhores batalhas do Pantera Negra

17 de novembro de 2022
17 de novembro de 2022

Que tal dar uma olhada nas mais icônicas disputas enfrentadas pelo Pantera Negra nos quadrinhos da Marvel?


O longa Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já está conquistando o público nos cinemas de todo o mundo. Mas muito antes, o personagem da Marvel já ganhava fãs nas histórias em quadrinhos, com suas tramas repletas de ação e lutas emocionantes.

E como hoje é quinta-feira – e dia de #TBT da Marvel – relembre a seguir cinco das melhores batalhas que o Pantera Negra já enfrentou nas HQ’s:


Pantera Negra x Killmonger


Pantera Negra x Killmonger

Este embate emblemático aconteceu na edição #20 de “Pantera Negra” (1998). Killmonger culpou T’Challa pelo declínio econômico que Wakanda enfrentava.

Ele, então, desafiou seu rei em uma luta mortal que mudaria o destino do reino.


Pantera Negra x Klaw


Pantera Negra x Klaw

Outra luta que marcou os fãs do personagem foi entre o super-herói wakandano e o mercenário belga Ulysses Klaue, na edição #6 de “Pantera Negra” (2005).

Após se infiltrar em Wakanda em busca de seu precioso vibranium, Klaw precisa enfrentar toda a raiva do Pantera Negra.


Pantera Negra x Homem-Gorila


Pantera Negra x Homem-Gorila

Após retornar a Wakanda ao lado dos Vingadores, na edição #62 de “Vingadores” (1963), o Pantera é recebido por Jabari M’Baku.

Após dar uma bebida que deixa T’Challa inconsciente, ele parte para cima do super-herói com toda a força de seu Homem-Gorila, a forma miticamente aprimorada de M’Baku.


Pantera Negra x Wolverine


Pantera Negra x Wolverine

Uma das batalhas mais marcantes dos quadrinhos foi entre Pantera Negra e o mutante Wolverine na edição #8 de “Wolverine” (2013), desenhada por Alan Davis, uma das maiores lendas da Marvel.

Após um misterioso vírus psíquico ameaçar Wakanda, cabe ao carcaju assegurar que a mente de T’Challa não seja afetada.


Pantera Negra x Namor


Pantera Negra x Namor

Na edição #22 de “Novos Vingadores” (2013), finalmente explode a tensão construída ao longo da série – e do evento Vingadores vs X-Men. Após as trocas de farpas e de atos de terror entre Wakanda e Atlântida, o governante soberano do reino subaquático revida.

E por falar em Namor, não deixe de conferir o embate entre ele e a nova pessoa a vestir o manto do Pantera Negra em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, já nos cinemas!

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