TBT da Marvel: Relembre as 5 melhores batalhas do Pantera Negra

Que tal dar uma olhada nas mais icônicas disputas enfrentadas pelo Pantera Negra nos quadrinhos da Marvel?





O longa Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já está conquistando o público nos cinemas de todo o mundo. Mas muito antes, o personagem da Marvel já ganhava fãs nas histórias em quadrinhos, com suas tramas repletas de ação e lutas emocionantes.

E como hoje é quinta-feira – e dia de #TBT da Marvel – relembre a seguir cinco das melhores batalhas que o Pantera Negra já enfrentou nas HQ’s:









Pantera Negra x Killmonger

Este embate emblemático aconteceu na edição #20 de “Pantera Negra” (1998). Killmonger culpou T’Challa pelo declínio econômico que Wakanda enfrentava.



Ele, então, desafiou seu rei em uma luta mortal que mudaria o destino do reino.









Pantera Negra x Klaw

Outra luta que marcou os fãs do personagem foi entre o super-herói wakandano e o mercenário belga Ulysses Klaue, na edição #6 de “Pantera Negra” (2005).



Após se infiltrar em Wakanda em busca de seu precioso vibranium, Klaw precisa enfrentar toda a raiva do Pantera Negra.









Pantera Negra x Homem-Gorila

Após retornar a Wakanda ao lado dos Vingadores, na edição #62 de “Vingadores” (1963), o Pantera é recebido por Jabari M’Baku.



Após dar uma bebida que deixa T’Challa inconsciente, ele parte para cima do super-herói com toda a força de seu Homem-Gorila, a forma miticamente aprimorada de M’Baku.









Pantera Negra x Wolverine

Uma das batalhas mais marcantes dos quadrinhos foi entre Pantera Negra e o mutante Wolverine na edição #8 de “Wolverine” (2013), desenhada por Alan Davis, uma das maiores lendas da Marvel.



Após um misterioso vírus psíquico ameaçar Wakanda, cabe ao carcaju assegurar que a mente de T’Challa não seja afetada.









Pantera Negra x Namor

Na edição #22 de “Novos Vingadores” (2013), finalmente explode a tensão construída ao longo da série – e do evento Vingadores vs X-Men. Após as trocas de farpas e de atos de terror entre Wakanda e Atlântida, o governante soberano do reino subaquático revida.



E por falar em Namor, não deixe de conferir o embate entre ele e a nova pessoa a vestir o manto do Pantera Negra em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, já nos cinemas!

E para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!