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Relembre momentos icônicos da Saga do Infinito do Universo Cinematográfico Marvel

11 de setembro de 2023
11 de setembro de 2023

Em seus mais de 10 anos de história, as produções da Marvel Studios certamente marcaram a vida de muitos fãs. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) segue a todo vapor desde a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas. Contudo, os fãs da Marvel Studios ainda se emocionam com momentos icônicos da Saga do Infinito.

Desde Homem de Ferro (2008) a Vingadores: Ultimato (2019), passaram-se dez anos construindo mais do que um universo: criou-se um verdadeiro legado que marcou para sempre a cultura pop mundial.

Para celebrar – hoje e sempre – essas histórias que já entraram para o imaginário popular, relembre alguns momentos marcantes da Saga do Infinito:

Homem de Ferro


“Eu sou o Homem de Ferro” e o início da Saga do Infinito


Não havia como iniciar a lista sem enumerar o aquele que deu início a essa emocionante jornada. Homem de Ferro foi o primeiro filme da Saga do Infinito, a primeira aparição de vários personagem, a primeira cena pós-crédito.

E já que é para escolher apenas um momento icônico deste filme, sem dúvidas é a parte em que Tony Stark (Robert Downey Jr.) anuncia ao mundo “Eu sou o Homem de Ferro!”. Definitivamente, foi essa coletiva de imprensa que deu início ao UCM como conhecemos hoje.

Vingadores


A equipe reunida em Avengers: Os Vingadores da Marvel


O ano era 2012 e muita coisa tinha acontecido no UCM. Contudo, a chegada do exército Chitauri a Nova York em Avengers: Os Vingadores da Marvel foi realmente marcante. 

O longa mostra pela primeira vez toda a equipe – composta por um super soldado, um gênio da tecnologia, dois superespiões, um deus e um monstro verde furioso – reunida em uma cena que entrou para a história da Saga do Infinito.

Hulk


A “brincadeira” entre Hulk e Loki em Os Vingadores da Marvel


Outra sequência que os fãs da Saga do Infinito ainda hoje adoram também acontece durante a batalha com os Chitauri. Aliás, todos os Vingadores têm momentos memoráveis no filme, mas o confronto entre Loki (Tom Hiddleston) e Hulk (Mark Ruffalo) é impagável.

Impossível não lembrar de quando os dois ficam frente a frente e Hulk simplesmente joga o Deus da Trapaça de um lado para o outro como se fosse um boneco, chamando-o de “deus insignificante”.

Peter Quill


A dancinha de Peter Quill em Guardiões da Galáxia


Nem tudo no UCM é apenas ação e emoção: também há espaço para o humor – e muito! 

A prova disso está em Guardiões da Galáxia. Afinal, o filme foi lançado em 2014 e ainda hoje a sequência em que Peter Quill (Chris Pratt) dança ao som da música “Come And Get Your Love” é inesquecível!

Vingadores Ulton


Visão e o Martelo de Thor em Vingadores: Era de Ultron


Quem assistiu a Thor (2011) sabe que, em teoria, apenas o próprio Deus do Trovão é capaz de segurar o Mjolnir. Afinal, é preciso ser digno para empunhar este poderoso martelo.

Contudo, o momento em que Visão (Paul Bettany) pega a arma em Vingadores: Era de Ultron (2015) é memorável. Primeiro, pela cara que Steve Rogers (Chris Evans) faz enquanto assiste à cena, e segundo, pela reação de Thor (Chris Hemsworth).

Até que o filho de Odin declara: “Se ele [Visão] consegue empunhar o martelo, ele pode ficar com a Pedra [do Infinito]”.

Pantera Negra


A luta nas cachoeiras de Wakanda em Pantera Negra


O filme Pantera Negra (2018) por si só é icônico não apenas para o UCM, mas para a história do cinema como um todo. Por isso, o que dizer do confronto entre T’Challa (vivido pelo saudoso Chadwick Boseman) e M’Baku (Winston Duke) pelo trono nas cachoeiras de Wakanda?

Mais emocionante que isso só mesmo o embate entre Killmonger (Michael B. Jordan) e o próprio T’Challa pelo manto do Pantera Negra.

Tony Stark Ultimato


O sacrifício de Tony Stark em Vingadores: Ultimato


A lista começou com Tony Stark e, sem dúvidas, merece terminar com ele também. Afinal, um dos momentos que fez muita gente ficar com olhos marejados foi a sequência final de Vingadores: Ultimato (2019).

Como não se emocionar com o momento em que, mesmo sabendo que está colocando sua vida em risco, Tony Stark utiliza a Manopla do Infinito para desintegrar Thanos (Josh Brolin) e seus aliados?

O momento em que o titã louco diz “Eu sou inevitável” e Stark responde “E eu sou o Homem de Ferro” é de arrepiar!

Veja, reveja, descubra e acompanhe o UCM no Disney+


De Homem de Ferro de 2008 à recente temporada 2 da série de curtas Eu Sou Groot, todas as produções da Marvel Studios estão disponíveis exclusivamente no Disney+

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