Relembre momentos icônicos da Saga do Infinito do Universo Cinematográfico Marvel

A Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) segue a todo vapor desde a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas. Contudo, os fãs da Marvel Studios ainda se emocionam com momentos icônicos da Saga do Infinito.

Desde Homem de Ferro (2008) a Vingadores: Ultimato (2019), passaram-se dez anos construindo mais do que um universo: criou-se um verdadeiro legado que marcou para sempre a cultura pop mundial.

Para celebrar – hoje e sempre – essas histórias que já entraram para o imaginário popular, relembre alguns momentos marcantes da Saga do Infinito:









“Eu sou o Homem de Ferro” e o início da Saga do Infinito



Não havia como iniciar a lista sem enumerar o aquele que deu início a essa emocionante jornada. Homem de Ferro foi o primeiro filme da Saga do Infinito, a primeira aparição de vários personagem, a primeira cena pós-crédito.

E já que é para escolher apenas um momento icônico deste filme, sem dúvidas é a parte em que Tony Stark (Robert Downey Jr.) anuncia ao mundo "Eu sou o Homem de Ferro!". Definitivamente, foi essa coletiva de imprensa que deu início ao UCM como conhecemos hoje.









A equipe reunida em Avengers: Os Vingadores da Marvel



O ano era 2012 e muita coisa tinha acontecido no UCM. Contudo, a chegada do exército Chitauri a Nova York em Avengers: Os Vingadores da Marvel foi realmente marcante.

O longa mostra pela primeira vez toda a equipe – composta por um super soldado, um gênio da tecnologia, dois superespiões, um deus e um monstro verde furioso – reunida em uma cena que entrou para a história da Saga do Infinito.









A “brincadeira” entre Hulk e Loki em Os Vingadores da Marvel



Outra sequência que os fãs da Saga do Infinito ainda hoje adoram também acontece durante a batalha com os Chitauri. Aliás, todos os Vingadores têm momentos memoráveis no filme, mas o confronto entre Loki (Tom Hiddleston) e Hulk (Mark Ruffalo) é impagável.

Impossível não lembrar de quando os dois ficam frente a frente e Hulk simplesmente joga o Deus da Trapaça de um lado para o outro como se fosse um boneco, chamando-o de "deus insignificante".









A dancinha de Peter Quill em Guardiões da Galáxia



Nem tudo no UCM é apenas ação e emoção: também há espaço para o humor – e muito!

A prova disso está em Guardiões da Galáxia. Afinal, o filme foi lançado em 2014 e ainda hoje a sequência em que Peter Quill (Chris Pratt) dança ao som da música "Come And Get Your Love" é inesquecível!









Visão e o Martelo de Thor em Vingadores: Era de Ultron



Quem assistiu a Thor (2011) sabe que, em teoria, apenas o próprio Deus do Trovão é capaz de segurar o Mjolnir. Afinal, é preciso ser digno para empunhar este poderoso martelo.

Contudo, o momento em que Visão (Paul Bettany) pega a arma em Vingadores: Era de Ultron (2015) é memorável. Primeiro, pela cara que Steve Rogers (Chris Evans) faz enquanto assiste à cena, e segundo, pela reação de Thor (Chris Hemsworth).

Até que o filho de Odin declara: "Se ele [Visão] consegue empunhar o martelo, ele pode ficar com a Pedra [do Infinito]".









A luta nas cachoeiras de Wakanda em Pantera Negra



O filme Pantera Negra (2018) por si só é icônico não apenas para o UCM, mas para a história do cinema como um todo. Por isso, o que dizer do confronto entre T’Challa (vivido pelo saudoso Chadwick Boseman) e M’Baku (Winston Duke) pelo trono nas cachoeiras de Wakanda?

Mais emocionante que isso só mesmo o embate entre Killmonger (Michael B. Jordan) e o próprio T'Challa pelo manto do Pantera Negra.









O sacrifício de Tony Stark em Vingadores: Ultimato



A lista começou com Tony Stark e, sem dúvidas, merece terminar com ele também. Afinal, um dos momentos que fez muita gente ficar com olhos marejados foi a sequência final de Vingadores: Ultimato (2019).

Como não se emocionar com o momento em que, mesmo sabendo que está colocando sua vida em risco, Tony Stark utiliza a Manopla do Infinito para desintegrar Thanos (Josh Brolin) e seus aliados?

O momento em que o titã louco diz "Eu sou inevitável" e Stark responde "E eu sou o Homem de Ferro" é de arrepiar!





